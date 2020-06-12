Personel gönderildi, grev sona erdi

Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesindeki grev sona erdi

Personel gönderildi, grev sona erdi
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Vergi-Sen’in, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel eksikliği nedeniyle dün başlattığı süresiz grev sona erd
Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel sıkıntısından dolayı dün başlattıkları süresiz grevi, bugün, görev süresi dolan personelin tekrardan gönderilmesiyle askıya aldıklarını belirtti.
Trafik Dairesi yetkililerinin çözmesi gereken sorunu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun çözmeye yönelik adım atmasını olumlu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kuyucuoğulları, sendika olarak kalıcı çözüm üretilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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