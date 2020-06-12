“Pandemi hastanesinde gecikme yok”

Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu”nun açıklanması toplantısında konuştu.

Kimsenin KKTC’de pandemi sürecinde elde ettiği başarıyı küçümsememesini isteyen Tatar, ülkedeki sektörlerin önünün açılması açısından bu algının öneminden bahsetti.

Pandemi hastanesi konusunda hiçbir gecikme olmadığını söyleyen Tatar, ilgili projenin gerekli birimlerin kontrolünden geçmesi sürecine işaret etti.

“Maksimalist talepler konusunda siyaset hata yapmamalı”

Büyük resme bakıldığında KKTC’nin önünün açık olduğun söyleyen Tatar, maksimalist talepler konusunda siyasetin hata yapmaması gerektiğinin farkında olduklarını, hata yapacak çok pay olmadığını çünkü kamu maliyesinin durumunun da ortada olduğunu anlattı.

Kamu maliyesi gelirlerinin pandemiden dolayı azaldığını kaydeden Tatar, normalleşme sürecinin uzamasına bağlı olarak bütçe performansının ortaya çıkacağını söyledi.