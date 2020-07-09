2 ayda krediye başvuru 450’ye çıktı

Coronavirüs salgını nedeniyle mart-mayıs ayları arasında yaşanan kapalılık süreci hemen hemen tüm sektörlerin belini büktü. Virüsün ekonomiye etkisi her geçen gün ortaya çıkarken, açıklanan veriler durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) önceki gün yaptığı açıklamada son üç yılın ortalama yerel gelirleri dikkate alındığında, mart-mayıs arası 72,4 milyon dolar gelir kaybı yaşandığını belirtirken, Kalkınma Bankası Müdürü Saffet Barutcu da dün salgın döneminde kredi başvurularının oldukça arttığını söyledi. Saffet Barutcu, yılda yaklaşık 80-100 müracaat alırken, pandemi sürecinde sadece 2 ayda bankaya 450 müracaat yapıldığını bildirdi.

Barutcu, pandemi nedeniyle sadece üretime yönelik faaliyet gösteren firmaların değil tüm işletmelerin olumsuz etkilendiğini ve hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirler paketi kapsamında bankanın, kredi paketlerinin sektör ayrımı gözetmeksizin tüm sektörlere açık olacak şekilde müracaat kabul ettiğini belirtti.

Saffet Barutcu, yılda yaklaşık 80-100 müracaat alırken, pandemi sürecinde sadece 2 ayda bankaya 450 müracaat yapıldığını bildirdi.

Barutcu, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin 4 Haziran’da Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı yazılı açıklamayla yanıtladı.

Barutcu, Şahali’nin, “Hükümetin açıkladığı 1. Ekonomik Tedbirler Paketi kapsamında KKTC Kalkınma Bankası tarafından istihdamın sürekliliği ve öncelikli üretim sektörlerinin desteklenmesi amacı ile düşük faizli kredi verilmesi şeklinde olmasına rağmen sektör ayrımı gözetmeksizin kredilendirmelerin yapıldığı” yönünde bir açıklaması olduğunu belirtti. Barutcu, pandemi nedeniyle sadece üretime yönelik faaliyet gösteren firmaların değil tüm işletmelerin yaşanan süreçten etkilendiğini kaydetti.

Açık sektörler de yara aldı

Barutcu“Hatta açık sektör olmasına rağmen kredi verilmesi eleştirilen benzin istasyonları da bu dönemde sokağa çıkmanın kısıtlandığı, üniversite, ilk ve orta dereceli okullar ve kamu ve özel işletmelerin kapalı olduğu, toplu taşımacılık, turizm ve diğer sektörlerin tamamına yakınının durduğu bir ortamda cirolarının çok çok azaldığı herkesin rahatlıkla gözlemleyebileceği bir durumdur” dedi.

Barutcu, bu nedenle açıklanan kredi paketlerinin sektör ayrımı gözetmeksizin tüm sektörlere açık olacak şekilde müracaat kabul ettiğini anlattı.

Kredilerle ilgili Kalkınma Bankası’nın açıkladığı ödemesiz sürelerin kısa olduğu yönündeki eleştirinin eksik bir değerlendirmenin sonucu olduğunu ifade eden Barutcu, “Çünkü Kalkınma Bankası’nın geleneksel olarak kredilendirdiği sektörler ve kredi ölçeklerine bağlı olarak kredilerin ödemesiz süreleri belirlenmektedir” dedi.

2 ayda bankaya 450 müracaat yapıldı

Bankanın yıllar itibarıyla değerlendirdiği proje sayısının yıllık yaklaşık 80-100 olduğunu anlatan, bu süreçte sadece 2 ayda bankaya 450 müracaat yapıldığını ifade eden Barutcu, “Dolayısıyla içinde bulunulan pandemi şartlarında -ki kamuda sadece belirli kurumlarda dönüşümlü ve kısa mesai yapılan bir ortamda bu kadar yüksek sayıda müracaatın değerlendirilip kredilerin işletmelerin devamlılığını riske atmadan süratle finansman sağlanması ancak alışılagelmiş yöntemlerin haricinde çok radikal kararlar ve inisiyatifler alınarak mümkün olabilmektedir- bu süreçte normal dönemlerdeki süreçlerle ve yöntemlerle kredilendirmelerin yapılması mümkün değildir bunun herkesçe anlaşılabilir bir durum olduğu kanaatindeyim.”

Tüm müracaatların sisteme düşer düşmez değerlendirmeye alınır

Kredilerin değerlendirilmelerinin sıra takip edilmeden yürütüldüğü yönündeki eleştirinin de gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Barutcu, tüm müracaatların sisteme düşer düşmez değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Barutcu, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve kabinede görev yapan bir bakanın birinci derecede yakınına kredi kriterleri gözetilmeden ve yasal süreçte kredileri bulunmasına rağmen kredi verildiği ile ilgili iddianın eksik ve yanlış bilgilere dayalı bir değerlendirme olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 11:01