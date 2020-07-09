Ürdünlü kardeşlerin ölümü... Olayın ardında uyuşturucu var

Suna ERDEN

Gönyeli’de misafir oldukları evde yaşamlarını yitiren Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin ölümüyle ilgili ifade veren bir tanık duyduğu her şeyi polise anlattı. Kardeşlerin ölü bulunduğu apartmanda kalan tanık ifadesinde, gece yarısı balkonda iki kişinin konuştuğunu, aralarında “Öldü, öldü. Neden bu kadar uyuşturucu ve hap aldı. Polisi arama. Başımız derde girecek” dediklerini duyduğunu anlattı.

Kardeşlerin ölüm nedeninin tespiti için Türkiye’ye gönderilen doku örnekleriyle ilgili rapor henüz KKTC’ye ulaşmazken, olay günü tutuklanan ev sahibi Khaled Sameer Khaled Omar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Beklenen rapor gelmedi, olay aydınlatılamadı

Soruşturmayı yürüten polis, Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin

5 Haziran’da Gönyeli’de misafir oldukları evde ölü olarak bulunduklarını anımsattı.

Polis, ev sahibi Omar tarafından bulunan kardeşlerin cesetlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının kan ve idrar örneği vermediğini söyleyerek, olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında iki kardeşle birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğinin duyulduğunu belirtti.

Polis memuru, iki kardeşe otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını kaydetti. Polis, Türkiye’ye gönderilen doku örneklerinin sonuçlarının henüz gelmediğini ifade etti.

Polis, zanlının iki kardeşi sabaha karşı saat 01.00’de ölü tespit ettiğini ancak polise akşam saat18.00 sıralarında bildirdiğini ayrıca yatakta olan cesetlere müdahale ederek zemine yerleştirdiğini ve kan izlerini temizlediğini belirtti.

Polis, zanlının durumu saatler öncesinden fark etmesine rağmen geç haber verdiğini, bu nedenle ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tanık her şeyi duydu

Polis, ayrıca kardeşlerin ölü bulunduğu apartmanda kalan bir tanığın, gece yarısı balkonda iki kişinin konuştuğunu ve aralarında “Öldü, öldü. Neden bu kadar uyuşturucu ve hap aldı. Polisi arama. Başımız derde girecek” dediklerini duyduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturma memuru, zanlının soruşturma aşamasında polise yardımcı olmadığını da belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kardeşlerin ölüm nedenini belirleyecek analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Ev sahibi tutuklu bekleyecek

Avukat Ramadan Sanıvar, olayın doğal ölüm olduğunu savundu ve tutuklu yargılanması veya teminata da bağlanması talebine itiraz etti. Sanıvar, henüz ölüm nedenlerinin dahi belirlenmediğini belirtti. Tüm olguları değerlendiren mahkeme, ölümün henüz aydınlatılmadığına da işaret ederek, zanlıyı 75 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.

Foto>< Khaled Sameer Khaled Omar