‘Özel jet’ krizi tırmanıyor

Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ile yönetici kadrosunun bir süre önce özel jet ile adaya gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında yaşananlar yine gündemin ilk sırasına yerleşti. Dünya çapında ün yapan turizmci Neşet Koçkar, Lapta Marina ve otel projesinden vazgeçtiğini açıklarken, Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ yeniden ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Özel jet krizi yüzünden görevden alınan eski Turizm Bakanı Ünal Üstel, yaşananlar konusunda Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’u suçlarken “ Benim veremeyecek hesabım yoktur” dedi. Başkan Aktuğ da kendisini karaladığı gerekçesiyle Ünal Üstel’le yüz yüze tartışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Aktuğ’dan Üstel’e suçlama

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Lapta Marina ve Otel İhalesi” ile bu konuda yaşanan “kriz” konusunda açıklama yaptı.

Aktuğ, “Lapta Belediye Başkanı olarak özel izinle ülkeye karantinasız girişlerle ilgili yaşanan kriz sonrası açıklama yapmamayı ve sessiz kalmayı, hem bölge hem de ülkenin en önemli yatırım ihalesinin devam ettiği bu süreçte, kamuoyunu, karşılıklı tartışma gündemleri ile meşgul etmemeyi” tercih ettiğini kaydetti.

“Ancak, Lapta Marina ve Otel ihalemizi sözleşme imzalama aşamasına taşıyamadık” diyen Aktuğ, “gündem ne kadar sağlık olsa da halkın seçmiş olduğu bazı kişilerin gündemi, koltuk ve siyaset uğruna kısır tartışmalara çekmeye çalışması, televizyon, hatta kendi deyimi ile ‘köy köy gezip’ gerçeklerle bağdaşmayan bilgilerle kendilerini haklı çıkarmak için özellikle şahsını karalamaya çalışmalarının” bu açıklamayı yapmasına neden olduğunu kaydetti.

Aktuğ, elinde doğru belgeler olmasına rağmen, konuyu çarpıtarak açıklamalar yaptığını öne sürdüğü Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve o dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel’le her platformda bu konuyu yüz yüze tartışmaya ve belgeleri tek tek halka açıklamaya hazır olduğunu bildirdi.

“Kendi hatasını üzerimize yıkmaya çalışıyor”

İhale süreci ve jet krizi ile ilgili geniş bir açıklama yapan Mustafa Aktuğ, Üstel’in kendi yaptığı hatayı şahsı ve belediyenin üzerine yıkmaya çalıştığını savunarak, “Bağımsız bir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim iki yıldan beridir, bölgedeki en büyük eksiklik olan demokrasiyi uygulamaya çalışmaktayım. Bu iki yılda; tavrım, hareketlerim ve sabrımla, yıllardır baskı altında tutulan gerek personelimin gerekse halkımın demokratikleşmesine katkı koymaya çalışmaktayım. Her partiye aynı mesafeyi gözetmekte ve her fikrin özgürce konuşulmasını sağlamaktayım” ifadelerini kullandı.

Aktuğ, söz konusu vekilin mensup olduğu ve ülkenin güzide partilerinden olan Ulusal Birlik Partisi içerisindeki “başkan adaylığı hayalleri” çerçevesinde kendisini aklamaya çalıştığını iddia etti.

Üstel: Veremeyeceğim hesap yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, son günlerde kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi ve "Veremeyeceğim hesap yoktur" dedi.

Özel jet konusuyla ilgili tüm gerçekleri belgeleriyle birlikte TV programlarında ve yazılı basında anlattığını dile getiren Üstel, "Çıkan rapor gerçekleri ortaya koymuştur. Benim kimseyle husumetim yoktur" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Üstel, özel jetle gelen heyetin kaldığı oteldeki kamera kayıtlarının aydınlığa kavuşmasını merakla beklediğini söyleyerek, "Tüm gerçekler kamuoyunun takdirine kalacaktır. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ocak 2020 tarihinde ihaleye çıkan marina ve otel projesi için 2 şirketin müracaat ettiğini, birinci şirketin ihaleyi aldığını kaydeden Üstel, 49 yıllığına projenin imzalanması için konuyu Bakanlar Kurulu’na getirdiklerini fakat projeye hukuk görüşü olmadığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu’nda onay verilmediğini anlattı.

Söz konusu projenin Lapta ve ülke için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Ünal Üstel "Maalesef bunu anlatamadık ve Lapta bölgesindeki halkımız bize projeye sahip çıkmadığımız için tepki koydu. Daha sonra ilgili şirket bu projenin onaylanmaması üzerine ihaleden çekildiğini Lapta Belediyesi’ne bildirdi" dedi.

Üstel, “Lapta Belediye başkanı haberim yok dediği şirkete 29/6/2020 tarihinde yeni bir davet yazısı yazdı. Hani Lapta Belediye Başkanı bu şirketi tanımıyordu? Öncelikle bunu izah etmelidir" diye konuştu.

Üstel, konuyla ilgili polis raporunun gerçekleri ortaya çıkardığını söyleyerek, "Oteldeki kamera kayıtları da ortaya çıktıktan sonra adaletin yerini geleceğine inancım tamdır" diye konuştu.