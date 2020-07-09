Polis peşini bırakmadı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da 6 Temmuz sabaha karşı Şht. Sabahattin Kundak Sokak üzerinde park halinde bulunan Mehmet Ortan’a ait PG 845 plakalı motosiklet ile yine aynı sokakta park halinde bulunan Mehmet Evirgen’e ait RH 240 plakalı araca çarpıp kaçan Alihan Tolga Albayrak, Lefkoşa Trafik Şubesi Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibin aramaları sonucu yakalandı. Lefkoşa’da tespit edilen zanlı gözaltına alınırken, kaza yaptığı aracı çekici ile trafik şubesine götürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 6 Temmuz 2020 tarihinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücü Albayrak, yönetimindeki EC 585 plakalı araçla Şht. Sabahattin Kundak Sokak üzerinde park halinde bulunan Mehmet Ortan’a ait PG 845 plakalı motosiklet ile yine aynı sokakta park halinde bulunan Mehmet Evirgen’e ait RH 240 plakalı araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RH 240 plakalı araç da hemen biraz ilerisinde bulunan Selan Zilan’a ait park halindeki NR 255 plakalı araca vurmuştu. Kazanın ardından Albayrak, kayıplara karışırken, motosiklette 2 bin, RG 240 plakalı araçta bin 500 ve NR 255 plakalı araçta ise bin lira tutarında maddi hasar oluşmuştu. Trafik ekipleri, kaza yapan sürücüyü bulmak için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 12:27