KIBET olayında yine ürtici mağdur

Çiğdem AYDIN

Polis ve gümrük ekipleri, Haspolat’taki Kıbet’e ait mezbahaya düzenlenen operasyonda, 35 hayvanın kaçak kesildiği iddiasıyla işlem yaparken, mağdur olan hayvan üreticisi hayvanlarına ‘kulak numarası’ alamadığını açıkladı.

Hayvancının ciddi mağduriyetini yaşadığını söyleyen birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları “Burada hayvancının suçu yok. Asıl suçu mezbaha sahibi ve kasaptır. Ülkede kesim kuralları vardır uyulması gerekir. Mezbaha sahibi ile kasap hayvancının mağduriyetini gidermelidir” dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuyu yakından takip ettiklerini, gelen tüm ihbarları Veteriner Dairesi’nin de polisin de değerlendirdiğini söyledi.

Oğuz: Üretici mağdur oldu

Bakan Oğuz, kaçak kesim olayında hayvan üreticisinin mağduriyet yaşadığını, asıl sorumluluğun kasap ve mezbahada olduğunu ifade etti. Bakan Oğuz şöyle devam etti: “Kasaplık hayvanlarla ilgili kulak numarasının verilmediği iddiası doğru değildir. Öyle bile olsa Veteriner Dairesi yardımcı oluyor. Burada mesele hayvanların kesiminin kayıt altında olmamasıdır. Veteriner Dairesi’nin haberi yoktu. Hayvanlar kontrolden geçirilmedi. Ayrıca veterinerin hazırladığı kesilecek hayvanlar listesi değiştirilmiş bunu da araştırıyoruz. Burada üretici mağdur oldu. Zaten mandıradan hayvan çıktıktan sonra sorumluluk kasaba geçer. Üreticiye sadece hayvanları evraksız çıkardı diye ceza kesildi. 35 kuzunun eti imha edildi. Üreticinin 53 bin TL tutarında zararı oluştu ancak bunu mezbaha ve kasap ödeyecek.”

Naimoğulları: Hayvancının suçu yok

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da üreticinin değil mezbaha sahibi ve kasabın sorumlu olduğunu ifade etti. Naimoğulları şunları söyledi: “Küçükbaş hayvanların yüzde kaçı kulak numarası ile kesilmektedir bunu da sormak lazım. Burada kasap veya mezbahanın sorumluluğu vardır. Çünkü sistem şudur; her gün hafta için saat 17.00’ye kadar kesilecek hayvanlar getirilir ve fiş alınır. Saat 17.00’den sonra veteriner hekim gelir hayvanları muayene eder, sağlıklı ise gece yarısından sonra hayvanlar kesilir. Bu olayda Veteriner Dairesi hayvanları görmediği için kaçak kesim olarak işlemi yapmıştır. Mezbaha sahibi de bu işte sorumludur, kasap da suçludur. Kasap da mezbaha sahibi de arkadaşımıza mağduriyetini ödeyeceğini söyledi, biz de takip edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 10:42