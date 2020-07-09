Cinsel ilişki başını yaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendi evinde kız arkadaşını darp edip, tecavüz ettiği öne sürülen Kelvin İnogbenejole hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada savunma yapan zanlının avukatı, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla değil gönüllü olduğunu öne sürdü.

İddiaları aktaran polis, zanlının 28 Haziran 02.15 sıralarında kız arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, olay yerinden emareler alındığını ve kızın doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Polis, doktor kontrolünde kızın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının soruşturma amaçlı 9 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, teminat talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar da, bir önceki duruşmada olduğu gibi iddiaları reddetti ve sevgili olan çiftin gönüllü olarak ilişkiye girdiğini savundu.

Aktarılan olguları ve savunmanın beyanlarını değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi. Zanlı davası görülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderildi.