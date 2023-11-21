2 milyarı 99 milyon

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2 milyar 099 milyon 626 bin 600 TL olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne’nin batısına bir liman yapılması konusunun gündeme alınabileceğini kaydetti.

Yolların aydınlatılması, bariyerlerin yapılması gibi konulara değinen Arıklı, bu bütçe ve toplam 762 personelle bakanlığın idare edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ellerindeki imkanlar çerçevesinde işlerin yürütülmeye çalışıldığına işaret eden Bakan Arıklı, havalimanının eski binasının ne yapılacağı konusunda henüz karar verilemediğini söyledi.

Ercan Havalimanının sürdürülebilirliğinin kendisi için önemli olduğunu, Havalimanın giderlerinin ciddi şekilde arttığını, dolayısıyla gelir getirilecek işlerin önemli olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, tabelalardaki İngilizce konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Karayolları Dairesi’nin sadece kendi bakanlığı döneminde kötüye gitmediğine işaret eden Bakan Arıklı, genel kurulda soruları daha geniş yanıtlayacağını kaydetti.

Mağusa Limanının özelleştirilmesi projesine de değinen Bakan Arıklı, "bizim hiçbir işadamımızın orası için öngörülen rakamı ödeyemeyeceğini" söyledi.

