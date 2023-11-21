Uçuyoruz ! Daire fiyatları 200 bin Sterlin

Suna ERDEN

Savaştan kaçan Rus, İsrail ve Ukrayna vatandaşlıların yanı sıra çok sayıda İranlı, Kuzey Kıbrıs’tan mülk almaya devam ediyor. Özellikle “KKTC’nin Parlayan Yıldızı’ olarak adlandırılan İskele bölgesine akın eden yabancılar, sözleşme yaparak proje üzerinden mülk alıyor ve bu durum fiyatların yükselmesini tetikliyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; iki yıl önce 50 ile 70 bin Sterlin arasında olan 2 yatak odalı bir dairenin fiyatı, İskele’nin sahil boyunda 200 bin Sterlin’in üzerine çıktı. Üç yatak odalıların fiyatı ise 350 bin Sterlin’den başlıyor. Kuzeyde mülkü bulunan Rumlar ise bu gelişmeleri endişeyle izliyor.

Özersay: Komsyon çalıştırılmalı

Diyalog’a konuşan Dışişleri eski bakanlarından, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, olası bir çözüm durumunda mülkiyet konusunun çok ciddi sıkıntılar yaratabileceğine dikkat çekti. Rumların muhatabının KKTC olacağını belirten Özersay, sıkıntı yaşamamak için Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, kuzeydeki Rum mülklerinin satın alınması için önemli bir fırsat yarattığını vurgulayan Özersay “bu konuda adım atmak için hala çok geç değildir. Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratacak adımlar atılmalıdır” dedi.

Erhürman da uyardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Alithia gazetesinin, kuzeydeki mülk satışlarına ilişkin haberini yorumladı. Erhürman, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“ Güney Kıbrıs'ta yayın yapan "Alithia" gazetesi, KKTC'de yabancılara mülk satışıyla ilgili olarak, "yarın müzakere masasına oturursak karşımızda Kıbrıslı Türkleri değil, İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız" diyor. Sn. Hristodulidis'i de mülkiyet konusundaki pozisyonundan dolayı eleştiriyor.

Sn. Hristodulidis karşısında bizden başka birilerini görmekten rahatsız olur mu emin değilim!

Ama çok uzun bir süreden beri gündemde tutmaya çalıştığımız, nüfus, toprak ve mülkiyet ile ilgili gelişmelere seyirci kalmaya devam edersek, bizim bu topraklardaki "özne" pozisyonumuzdan çok şey kaybedeceğimizden adım gibi eminim.”

