Patron kim?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da “Gökkuşağı” adı verilen bir operasyon sonucu ele geçirilen 420 gram uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu Opribo Michael Davis, dün ek süre talebi ile mahkeme huzuruna çıkarılırken, mesele kapsamında önceden tutuklanan kız arkadaşı Sheza Hafız’ın suçsuz olduğu anlaşıldı. Hafız, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy Opribe Michael Davis’in ikametgahıda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisini aldıklarını ve zanlının evine gidildiğini söyledi. Zanlının, saat 20.00 sıralarında evinin önünde tespit edildiğini kaydeden polis, ikametgahta yapılan aramada mutfak kısmında 5 gram, yatak odasında, sırt çantası içerisinde ise 15 ayrı poşette, paketlenmiş halde 415 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 805 TL ile 10 Euro paraya da el konduğunu da hatırlattı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.