Kefaletle serbest

Lefkoşa’da yaşanan olayda öğrenci servisinde 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği öne sürülen otobüs şoförü Ş.A. (E-53) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlının genç kızın bacaklarını okşadığı ve “Senden çok hoşlandım” dediği açıklandı.

Zanlı dün yeniden “cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından mahkemeye çıkarılırken, duruşmada, genç kızın bacaklarını okşadığı ve “Senden çok hoşlandım” dediği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı üniversite servisinde diğer öğrenciler indikten sonra şoför koltuğunun yanındaki koltukta oturan 18 yaşındaki genç kızın bacağını okşayarak, cinsel saldırıda bulunduğunu, “Çok güzel bir kızsın, senden çok hoşlandım” diyerek, cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 18 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde gereken ifadelerin alındığını ve gerekli kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Bulgar asıllı olduğunu ancak KKTC vatandaşlığı aldığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı kendisine yöneltilen soru üzerine 5 yıllık çalışma izni süresini doldurduktan sonra 2021 yılında vatandaş olduğunu ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 350 ‘er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.