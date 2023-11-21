Cumhuriyet onlara emanet

Afet İLBAN

Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan yaklaşık 450 öğrenci, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Genel Kurul’da öğrencilerin yer aldığı temsili özel oturum yapıldı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri, bando ekibinin de olduğu kortej ile Cumhuriyet Meclisi’ne gelerek, Meclis bahçesinde toplandı.

Öğrenciler, “Çocuklar Dört Mevsim Açan Çiçekler Gibidir” yazılı pankartın yanı sıra dövizler de taşıdı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre buradaki konuşmasına, “Cumhuriyet Meclisi’ne hepiniz hoş geldiniz” diyerek, başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu Meclis’te ilan edildiğini dile getiren Töre, Cumhuriyet ilan edildiğinde, liderler Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek’in halkı selamladığını, Cumhuriyetin ilanını dünyaya duyurduklarını anlattı.

“Cumhuriyeti yaşatmak sizlerin görevi olacaktır” vurgusu yapan Zorlu Töre, “Yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyet yaşasın” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Töre’nin konuşmasının ardından öğrenciler Mustafa Türk ve Belinay Rana Ekşi, “Türk Çocuğunun Andı” ve “Dünya Çocuk Hakları Andını” okudu.

Toplu fotoğraf çekimi sonrasında öğrencilerin bir bölümü Genel Kurul Salonu’na geçti ve burada “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle özel oturum yapıldı. Oturuma, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan da katıldı.

