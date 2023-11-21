Londra’da KKTC esintisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin, KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği baloya katıldı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının yer aldığı balo, Grand Palace salonunda yer aldı.

Baloya Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin katıldı.

Konsey Başkanı Kenan Nafi, açılış konuşmasında, KKTC’nin ve konseyin 40. yılını kutlayarak, “Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz, farklılıklarımız olsa da güzel işlere imza atacağız” dedi.

Dr. Küçük ve Denktaş ile aziz şehitleri anan Nafi, konseyin düzenlediği festivalden elde ettiği gelirin bir kısmını Kıbrıs Türk okulları ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlere bağışlayacaklarını söyledi.

Konsey Kurucu Başkanı Özkan Hıfzı, konseyin kuruluşunun kolay olmadığını ifade ederek, konseyin kurulmasında emeği geçenleri tebrik etti, konseyin dernekleri yaşatmayı başardığını işaret etti.

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, KKTC’nin ve konseyin 40. yılını kutlayarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımının onur verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle devletini ilan ettiğini ve devletin bugün tüm zorluklara rağmen 40. yılını doldurduğunu ve bu sürede büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Çimen, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere bir an önce kavuşmasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da, KKTC’nin 40. yaşını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi, Lefkoşa’dan çıkıp kendileriyle bu coşkuya ortak olan Tatar’a teşekkür etti.

Tatar: KKTC kökleşti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Londra’da KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümünde vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar acılar çektiğini, ancak devletine kavuştuğunu ve bugün daha da güçlü bir şekilde devleti ile yoluna devam ettiğini kaydetti.

İngiltere’de milli hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğunu ifade eden Tatar, milli birlik ve beraberliği gelecek için koruyacaklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında, desteğiyle birlikte KKTC’nin bölgesinde, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti ve yükselen değeriyle barış ve huzurun teminatı olmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin ilanının üzerinden 40 yıl geçtiğini ve bu 40 yılda kökleşip güçlendiğini, tüm bunları dünyanın karşısında izolasyon ve ambargolara rağmen yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu öğrencileri halk dansları gösterisi sundu.