Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı dün ilan etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın amacı, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonu ile yürütülen, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olarak açıklandı.

Üç öncelik altında başvuru yapılabilecek projeler için toplam 3 milyon TL kaynak tahsis edilecek.

Hibe programı çerçevesinde başvuru yapılacak öncelik alanlarının, tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması olarak belirlendi.

Azami destek tutarı, bu yıl 250 bin TL olurken, küçükbaş hayvancılık, iyi tarım uygulamaları, seracılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik projeler ayrıcalıklı olarak değerlendirilecek.

2021 yılı için destek oranı yüzde 65

Asgari 25 bin TL, azami 250 bin TL tutarında hibe verilecek. Destek oranı, bu yıl yüzde 65…

Programa başvurular, 25 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında elektronik olarak 25 Ekim saat 24.00’ten 2 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://tarim.gov.ct.tr, ve https://yaga.gov.ct.tr/ internet sitelerinden temin edilebilir.

25 Ekim ve sonrası //tchibe.kei.gov.tr adresine başvurular gerçekleştirilebilecek.

