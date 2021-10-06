Anavatan’dan sevgilerle

Başbakan Ersan Saner başkanlığında dün yaklaşık üç buçuk saat süren Bakanlar Kurulunda alınan kararlar açıklandı.

Başbakan Saner, son üç ayı kapsayacak şekilde dün açılan ve ayın 8’inde de genç girişimcilere açılacak 11 milyon TL’lik hibe desteğini ilan ettiklerini söyledi. Bu hibelerin tümünün anavatan TC ile yapılan “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Anavatan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da katkılarından dolayı teşekkür eden Başbakan Saner, verilecek 11 milyon TL’lik hibe programının 3 milyon TL’sinin sanayicilere olduğunu kaydetti.

Tüm işletmeler 01.00 itibarıyla kapanacak

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını hatırlatan Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin müstesna olarak kabul edilecek, off-licence ve benzeri işletmeler dışında tüm işletmelerin gece 01.00’de kapanmasını önerdiğini, bu bağlamda müstesna işletmeler hariç tüm işletmelerin 01.00 itibarıyla kapanacağını söyledi.

Hükümete geldikleri günden bu yana üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması için çok ciddi çabalar ortaya koyduklarını ifade eden Başbakan Saner, Nisan ayında 15 bin yabancı öğrencinin ülkeye gelmesi için çok ciddi bir program yürüttüklerini anımsattı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı

Covid- 19’daki başarılı çalışmaları neticesinde dünyanın en güvenilir ülkelerden olunması hasebiyle üniversitelerde yüz yüz eğitime önceki gün itibarıyla başlandığını belirten Başbakan Saner, bunun yanında ülkeye 3. dünya ülkelerinden gelen öğrencilere ve özellikle DSÖ’nün kırmız ülke olarak nitelediği ülkelerden gelen öğrencileri aşılama çalışmalarına başlandığını belirtti.

Başbakan Saner, bu yıl ülkeye 20 bine yakın öğrenci beklendiğine dikkat çekti.

Başbakan Saner, Covid 19 nedeniyle Maliyede oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ocak ayında maaşlara yansıtılması gereken 10.65’lik hayat pahalılığını ödeneğinin dünden itibaren ödenmeye başlandığını belirterek, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığının ilk taksitinin, yani Ocak ayı farkının dün ödendiğini söyledi.

Bunun Maliyeye getirdiği toplam yükün 24 milyon TL civarında olduğuna işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu yıl kurak bir dönem geçirildiğini, çiftçilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yaptığı saptama ve değerlendirme sonucu ülkede kuraklığa giren 360 bin dönüm araziye, 74 milyon 259 bin 840 TL ödeme yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Esnafa destek olduk

Burada arazilerin kuraklığa girme oranlarının da bölgelerine göre yüzde 90, yüzde 70 ve yüzde 50 ile hiç kuraklığa girmeyen diye kategorilere ayrıldığına dikkat çeken Başbakan Saner, tüm bunların yanında Covid -19 nedeniyle sıkıntı yaşayan ve ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa daha önce destek oldukları gibi bugünden itibaren destek verileceğini vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi yine anavatan TC iş birliğinde, kısmi hibe programlarına devam edildiğini söyleyen Başbakan Saner, en son 20 Temmuz’da esnaf, çiftçi, hayvancılara ve turizm sektörüne 60 milyon TL hibe yardımı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Başbakan Saner, şimdi de son üç ayı kapsayacak şekilde dün açılan ve ayın 8’inde de genç girişimcilere açılacak 11 milyon TL’lik hibe desteğini ilan ettiklerini aktararak, bu hibelerin tümünün anavatan TC ile yapılan “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Anavatan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da katkılarından dolayı teşekkür eden Başbakan Saner, verilecek 11 milyon TL’lik hibe programının 3 milyon TL’sinin sanayicilere olduğunu söyledi.

Sanayicilere verilecek hibenin üretimde katma değer ve verimlilik artışı sağlanması, ürünlerin uluslararası imkanlara kavuşturulması için sağlanacağına işaret eden Başbakan Saner, diğer 3 milyonluk kısmın ise tarıma ayırıldığını belirtti.

Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması için verilecek destekler olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, tarımsal ürünlerin katma değerinin arttırılması ile ilgili hibe destekleri olduğunu ifade etti.

Turizm sektörüne 3 milyon TL

Turizm sektörüne verilecek 3 milyon TL’lik hibenin ise, turizmdeki tesislerin hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılarak, turizm kalitesinin arttırılması, yeni tesisler oluşturulması için olduğunu belirten Başbakan Saner, 2 milyon TL’lik hibenin ise tamamen genç girişimcilere ait olacağını belirtti.

Başbakan Saner, 2019’dan itibaren işletme kuran ve çalıştıran gençlere girişimcilik desteği verileceğini söyleyen Başbakan Saner, müracaatların 8 Ekim’de başlayacağını sözlerine ekledi.