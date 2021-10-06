Destek turları başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin startını önceki akşam Mağusa’da verdi ve Mağusa Belediye Başkanlığı’na aday olan Dr. Süleyman Uluçay’ı halka tanıttı.

Verilen bilgiye göre, Mağusa İlçe Binası’nın önündeki bahçede gerçekleştirilen etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve PM üyeleri de katılarak Uluçay’a desteğini belirtti.

Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Mağusa halkı CTP’nin yerel yönetimlerdeki kaliteyi Mağusa’ya da taşıması gerektiğini ifade ettiler.

Mağusa Belediye Başkanlığı aday tanıtım etkinliğinde Mağusa halkına hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’yı bulunduğu konumdan aşağıya çekmeye çalışanlarla geçen yılları artık geride bırakmaya hazırlandıklarını vurguladı.

Uluçay’ın bu göreve kendisinin talip olduğunun altını çizen Erhürman, “Uluçay’ın özgüveni vardır, Mağusalı’ya güveni vardır ve Mağusa’yı söke söke alacağız demek için bu yola çıkmıştır” dedi.

Mağusa halkının yaşam kalitesinin artması için CTP’nin yerel yönetim vizyonuna ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs’ın CTP ile aydınlanacağını ve bu yolu hep birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa kentinin ve halkının daha iyi bir hizmeti hak ettiğini dile getirdi.

Mağusa Belediyesi’nin yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından çok iyi bilindiğini kaydeden Uluçay, bu sıkıntıları gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

Erhürman: Hükümet diye bir şey yok

Öte yandan Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında, halkın derdinin başka, hükümetin derdinin başka olduğunu savundu. “Uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şeyin olmadığını” iddia eden Erhürman, en erken zamanda halkın iradesine gidilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, ülke tarihinde Anayasa’nın bu kadar ihlal edildiği bir dönemin olmadığını savundu.

İlk günden beri nisabı sağlayamayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erhürman, Meclis’in tarihte ilk kez kapanma kararı alınamadan kapandığını ifade etti.

Yasama günleri nisap sorumluluğunun hükümette olduğunu aylardır söylediklerini belirten Erhürman, Meclis’in yasama görevini icra edemediğini söyledi.

Erhürman, “Meclis olmasa da olura kadar iş varmaya başladı. Bu hükümet sadece kendini yok hükmüne indirmedi. Başka kurumlara da zarar veriyor” iddiasında bulundu.

Eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliği konusuna da değinen Erhürman, kimi çocuğun tam gün eğitim aldığını, kimisinin öğlene kadar eğitim aldığını, kimisinin ise haftada 2 ya da 3 gün eğitim aldığını söyledi.

“Bu hükümette her kim varsa, en az bir sene Anayasa lafını ağzına almaması lazım” diyen Erhürman, bu ülkenin tarihinde Anayasa’nın bu kadar ihlal edildiği bir dönemin olmadığını savundu.