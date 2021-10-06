Gelenler bin pişman

Suna ERDEN

Kara sınır kapılarından geçişlerde çift aşı kartını yeterli bulan hükümetin; diğer yandan Ercan’dan giriş yapan yolculara akıl almaz zorluklar yaşatması turizmcileri isyan noktasına getirdi.

Güney Kıbrıs’ın bu yıl 2 milyon, Türkiye’nin de 25 milyon turist hedeflediğine dikkat çeken Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun “Bizim istediğimiz Rum tarafına gelen turist için uygulanan kıstasların bizde de uygulanmasıdır. Farklı kurallar koymayalım” dedi.

Ercan’a gelen çift aşılı yolculardan PCR, Adapass ve forum doldurması istenmesi nedeniyle, bu bürokratik işlemler yolcular açısından adeta bir işkenceye dönüşüyor. KITSAB Başkanı Orhan Tolun; Diyalog’a yaptığı açıklamada Turizm ve Sağlık Bakanları’nın da bunun farkında olduğunu, ancak Sağlık Üst Kurulu’nun “yetki bendedir” diyerek sonucunu düşünmeden kararlar alıyor” şeklinde konuştu.

Tolun şöyle dedi:

“Sağlık Üst Kurulu oturduğu yerde, soruşturma yapmadan, birine sormadan bazı uygulamaları hayata geçiriyor. Sağlık Bakanı, Turizm Bakanı uğraşıyor ancak kurul dikkate almıyor. Çünkü bakanlar turizmin öneminin farkındadır. Kurul, 2018’de çıkan bir yasaya dayanarak, yetkileri elinde tutuyor. Sonucunu düşünmeden kararlar alıyor. İki aşısı olan kişiden ülkeye gelince bir de PCR istiyor. Sınır kapılarında sadece Rum, KKTC vatandaşı ve yeşil kategorideki ülke vatandaşlarından test istenmiyor. Turuncu ve diğer renk kategorisinde olan ülkelerden gelenlerden tam aşılı olsa dahi test istiyor.”

Kural icat ediyoruz

“Kendi kendimize ambargo uyguluyoruz” diyen Tolun, şunları ifade etti:

Türkiye 25 milyon, Güney Kıbrıs, 2 milyona yakın turist getirecek. KKTC’ye ise yüzde 15 turist getirirsek öpelim alnımıza koyalım. Zengin değiliz, yardımla geçinen bir ülkeyiz. Ülkeye turist getirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Talebimiz Rum tarafına gelen turist için uygulanan kıstasların bizde de uygulanmasıdır. Ancak biz kendi kendimize kurallar icat ediyoruz, ambargo uyguluyoruz. Rum tarafında turizme devlet desteği varken biz baltalıyoruz.”

Tolun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan turizm faaliyetlerinin düşük seviyede de olsa devam ettirilmesinin önemi herkesin malumudur. Bu faaliyetler sayesinde binlerce insan ekmek parası kazanacak ve gelecek yıllarda turizm yapabilmemizin olanağı korunmuş olacaktır. Bu faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ise Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin açık ve net olmasına, bu önlemlerin yeknesak ve seri bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kimseyi, içeriye alınıp alınmayacağının belli olmadığı, giriş kapısından geri çevrilme olasılığı veya kapıda saatlerce bekleme tehlikesi olan bir ülkeye davet edemez; o kişilere böyle bir ülkeye seyahat etmeyi öneremezsiniz.

Kamuoyunun dikkatini, yeniden giriş kapılarındaki uygulamalara çekerken, bu konuda duyarlılık gösteren Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sayın Sağlık Bakanı’nı dikkatlerini kapılardaki uygulamalardan kaçırmamaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, 10:05