Başbakan neden çekiniyor?

Filiz SEYİS

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’in Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle, 29 Eylül tarihinde Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, dört belediye başkanı daha katıldı. Eylem nedeniyle Bakanlık bahçesinde pankartlar açılırken, bir de müzik dinletisi yapıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan çadır kurmadan eyleme katılırken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurdu. Böylece, uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs'taki üye belediyelerinin tümü eylemde yerini almış oldu. eylem yerinde açıklama yapan Sarıçizmeli, “Ataoğlu’yla her sabah kahve içiyoruz ama UBP kanadı bizimle diyalog kurmuyor” dedi.

Bakanlık bahçesinde müzik dinletisi

Dört belediye başkanının eylemine çadırlarıyla devam ettiği Bakanlık bahçesi, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, dün Grup Otantik’in müzik dinletisine de sahne oldu.

Ayrıca belediye başkanları, Bakanlık bahçesinin birçok yerine “Gelecek nesillere planlı bir gelecek kurmak için buradayız”, “İmar planlarımızın hayata geçmesi için birleşik kurula götürülmesini ve sürecin başlatılmasını talep ediyoruz”, “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz” gibi sloganların kullanıldığı pankartlar yerleştirdi.

Öte yandan, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar da eylemdeki başkanları ziyaret ederek sohbet etti.

Çadır eylemi yapan belediye başkanlarını ziyaret eden Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunarak, planlı yaşama geçme isteklerini vurguladı.

Sarıçizmeli: Çağrı gelene kadar eyleme devam

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili olarak Birleşik Kurulun henüz toplantıya çağrılmadığını belirterek, Kurul toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Eyleminin 7’inci gününde olan Sarıçizmeli, bu süreçte Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bakanlıktaki bürokratlarla sürekli görüştüğünü ancak Temmuz ayı başında sürece müdahil olmak isteyen Ulusal Birlik Partisi ile hiçbir diyalog kurmadıklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadırda kaldığı süre boyunca her sabah Bakan Fikri Ataoğlu kahve içtiğini söyleyen Sarıçizmeli, bu mücadeleyi Ataoğlu’nun desteği ile başlattıklarını savunarak, bu sürede gerek Bakan Ataoğlu ile gerek bürokratları ile gerekse Şehir Planlama Dairesi ile sürekli istişare halinde olduklarını anlattı.

Ataoğlu’nun istek ve samimiyetine inandığını dile getiren Sarıçizmeli, “Ama o da şimdi anlamsız bir çekingenlik içerisindedir. Başbakanın hassasiyetleri olduğundan bahsediyor” dedi.

Zurnacılar: İmar planı karnesi zayıf

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustada Zurnacılar, ülkenin imar planı karnesinin çok zayıf olduğu eleştirisinde bulundu.

Eylemdeki 5 belediyenin Cittaslow belediyesi olarak uluslararası bir unvanı olduğunu hatırlatan Zurnacılar, planlı yaşamanın Cittaslowun en önemli kriterlerinden biri olduğunu da vurguladı.

Öztaş: Ne yaparlar ne yaptırırlar

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Bakanlık bahçesinde kalarak Sarıçizmeli’nin eylemine destek vereceklerini ifade ederek “Daha iyi refah bir düzen için çalışıyoruz. Ne yaparlar, ne yaptırırlar. Bari bizim yapmamıza müsaade etsinler” dedi.

Kaya: İrade gerekiyor

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, daha düzenli bir çevre, bölge ve ülke için imar planlarının şart olduğunu vurgulayarak, yasa gereği de bu planların yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Lefke Belediyesi’nin de üç yılı aşkın süredir imar planı çalışması olduğunu anlatan Kaya, “Halkı bilgilendirme toplantısı noktasına kadar geldik ama orada kaldık. İrade gerekiyor… Niye yapılmadığı ile ilgili yanıt da alamıyoruz” dedi.

Orçan: Kalkınmanın temeli planlı yaşamak

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bir ülkenin kalkınmasının temellerinden birinin planlı yaşamak olduğuna vurgu yaptı.

Özçınar: İmar yetkisi yerelde olmalı

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, eylemdeki belediye başkanlarını ziyaretinde TAK’a yaptığı açıklamada, imar yetkisinin yerel yönetimlerde olması gerektiğini vurguladı.

