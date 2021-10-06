Aksi durumda gerginlik artar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs sorununun çözülmesi için realist, pratik, adil olmak, gerçeklere göre davranmak lazım. Tanınma tanınmama değil ama egemenliğimizi kabul edecekler, iki egemen halk olarak konuşacağız. Ondan sonra egemen olduğum için çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır. Bu iki devletin iş birliğiyle oturup kapsamlı görüşmelere geçildiğinde toprak, mülkiyet, garantörlük gibi konular görüşülecek” dedi.

Tatar, ada etrafındaki zenginliklerin araştırılması ve pazarlanmasında mutlaka çözümün beklenmesi gerektiğini ifade ederek, çözümden önce yapılan tüm girişimlerin karşılık bulmak durumunda olduğunu, bu karşılığın da; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iş birliği içinde benzer faaliyetlere girmesi olduğunu ve gerginliklerin artabileceği uyarısında bulundu.

Tatar, halkın beklentisinin, Meclis’in seçim gününe kadar çalışması olduğunu ifade ederek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile bütçe gibi tüm kesimlerin beklediği yasalar olduğunu işaret etti ve “Meclis’i çalıştırmamak doğru değildir” dedi.

Tatar bu açıklamaları Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaretinde yaptı. Tatar, ziyareti sırasında TAK muhabirine verdiği mülakatta, Doğu Akdeniz’deki yeni gelişmeler yanında Cumhuriyet Meclisi ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi, New York’ta BM Genel Sekreteri ve üçlü görüşme ile ilgili detayları paylaştı.