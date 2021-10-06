banner493

Aksi durumda gerginlik artar

banner514

Cumhurbaşkanı Tatar, ada etrafındaki zenginliklerin araştırılması ve pazarlanması için mutlaka çözümün beklenmesi gerektiğini söyledi

Aksi durumda gerginlik artar
banner432

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs sorununun çözülmesi için realist, pratik, adil olmak, gerçeklere göre davranmak lazım. Tanınma tanınmama değil ama egemenliğimizi kabul edecekler, iki egemen halk olarak konuşacağız. Ondan sonra egemen olduğum için çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır. Bu iki devletin iş birliğiyle oturup kapsamlı görüşmelere geçildiğinde toprak, mülkiyet, garantörlük gibi konular görüşülecek” dedi.
Tatar, ada etrafındaki zenginliklerin araştırılması ve pazarlanmasında mutlaka çözümün beklenmesi gerektiğini ifade ederek, çözümden önce yapılan tüm girişimlerin karşılık bulmak durumunda olduğunu, bu karşılığın da; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iş birliği içinde benzer faaliyetlere girmesi olduğunu ve gerginliklerin artabileceği uyarısında bulundu.
Tatar, halkın beklentisinin, Meclis’in seçim gününe kadar çalışması olduğunu ifade ederek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile bütçe gibi tüm kesimlerin beklediği yasalar olduğunu işaret etti ve “Meclis’i çalıştırmamak doğru değildir” dedi.
Tatar bu açıklamaları Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaretinde yaptı. Tatar, ziyareti sırasında TAK muhabirine verdiği mülakatta, Doğu Akdeniz’deki yeni gelişmeler yanında Cumhuriyet Meclisi ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi, New York’ta BM Genel Sekreteri ve üçlü görüşme ile ilgili detayları paylaştı. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Destek turları başladı
Destek turları başladı
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner473

banner460