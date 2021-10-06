Doğal bağışlık kazandı

Lefkoşa'da 35 haftalık hamileyken Covid-19 yakalanan Selin Hamidi Altınöre'nin bebeğinde Coronvirüse karşı antikor tespit edildi.

Selin Hamidi Altınöre'nin doktoru Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Salih Bağzıbağlı, doğumdan önce Covid-19 testi pozitif olan hastanın bebeğine antikor testi yapıldığını ve pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağzıbağlı şunları belirtti:

“Selin Altınöre hastamızın gebeliğinin 35. haftasında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış olup hastalığı komplikasyonsuz olarak atlatmıştır.

Doğum öncesi PCR testleri negatifleşen hastamız 38.gebelik haftası içinde doğumu gerçekleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir.

Doğumun hemen sonrasında bebekten alınan kan antikor örneklerinde spike antikor testi pozitif çıkmıştır.”