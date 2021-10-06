70 kişi taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta 66 yeni vaka tespit edildi, 70 hasta taburcu oldu. Güney Kıbrıs’ta ise Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 53 bin 610 test sonucunda 146 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin 632 Covid-19 testi sonucunda 60'ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandığını, 70 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Vakalardan 1’i yurt dışından geldi. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların gözetim altında tutulan temaslıları, 60’ı ise yerel.

Pozitif vakalardan 17’si işi Lefkoşa, 17’si Girne, 18’i Gazimağusa, 7’si İskele, 1’i Güzelyurt bölgesinden.

Dün ayrıca ülke genelinde 3 bin 209 aşı yapıldı.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 3.025.062

Toplam vaka sayısı: 19.914

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 18.969

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 866

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 51

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 809

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 81

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 53 bin 610 test sonucunda 146 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin 75 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 120 bin 761'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 556'ya yükselirken, tedavisi süren 61 hastanın 25'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.