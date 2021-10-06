Çağrı cevap buldu

Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş’ın sosyal medyadaki çağrısıyla oluşturulan Denktaş Anıtı Düzenleme İnisiyatifi, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik ve ağaçlandırma çalışması başlattı.

Etkinliğe merhum Cumhurbaşkanı’nın oğlu DP Milletvekili Serdar Denktaş ile kızları Ender Vangöl ve Değer Denktaş’ın yanı sıra vatandaşlar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Tatlısu Belediyesi ekipleri katıldı.

Serdar Denktaş, basına yaptığı açıklamada devlet ve hükümet yetkililerine de seslenerek, şunları ifade etti:

“Rica ediyorum 15 Kasım’da da 13 Ocak’ta da burada tören yapmasınlar. İstemiyoruz. Gerekmiyor. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıtı bu durumdayken önünde tören yapıp saygı göstermeye laik değiller. Saygısızlığın en büyüğünü yapmaktadırlar, daha ileriye, sahtekarlıkla saygı gösterme noktasına ulaşmasınlar. Ağır konuşuyorum çünkü yüreğimiz acıyor. Sadece evlatları olarak değil bu ülkenin insanı olarak da yüreğimiz acıyor.”

Bu konuda yapılan açıklamaları da eleştiren Denktaş, “Babamıza saygı nedeniyle sustuk, ‘devletimize, değerlerimize, maneviyatımıza sahip çıkın’ derdi, o nedenle sustuk ama artık susma dönemi sona erdi. Kendi zihniyle, fikriyle konuşmayanlar artık bir sussun. Başkalarının dürtüsü, istemiyle, bana aileme, Denktaş’a söz söyleyenler bir sussun, artık yeter” dedi.

Serdar Denktaş, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.