3 yıl sonra bir ilk

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırdı. Fed, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti.

Fed böylece Kasım 2018 sonrasında ilk kez faiz artırmış oldu.

Karara göre, Fed bu yıl içinde 6 faiz artışı daha yapabilir. Fed, bilanço küçültme kararını ise gelecekte bir toplantıda almayı değerlendiriyor.

Karar sonrasında dolar/TL, 14,67’den hafif yukarı yönlü hareket ettikten sonra tekrar geri çekildi.

Ons altın da karar sonrasında 1914 dolardan 1900 doların altına doğru hareket etti ancak sonra tekrar yükselişe geçti.

Karar öncesinde yüzde 2,215 seviyesinde olan ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi, karar sonrasında yüzde 2,240’a yükseldikten sonra yüzde 2,185 seviyesine geriledi.

1 üye 50 baz puanlık artış istedi

25 baz puanlık faiz artışı kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 8 üyesinden 7’sinin oyuyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

ABD’de tüketici enflasyonu, şubatta yüzde 7,9 ile 50 yılın zirvesine yükselmişti.

Fed, yıl sonu enflasyon beklentisini (PCE) yüzde 2,6’dan yüzde 4,3’e yükseltti. Fed’in yakından takip ettiği PCE, ABD'de tüketicinin gıda ve enerji grubu hariç satın aldığı mal ve hizmetlerdeki enflasyonu gösteren ‘çekirdek kişisel tüketim giderleri’ndeki artışı ifade ediyor.

Ukrayna etkisi

Fed’in dünkü karar metninde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomik etkilerine de değinildi.

Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Büyüme beklentisi düşürüldü

Fed, 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4’ten yüzde 2,8’e düşürdü. Büyüme beklentisi 2023 için yüzde 2,2, 2024 için yüzde 2 olarak korundu.

2022 yılı işsizlik oranı beklentisi de yüzde 3,5 olarak korundu.

Powell açıklama yaptı

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in bilanço küçültmeye önümüzdeki toplantılardan birinde başlayacağını, konunun görüşüldüğünü dile getirdi.

ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirten Powell, iş gücü piyasasının da inanılmaz şekilde güçlü olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyonun vatandaşlar için zorluk yarattığının farkında olduklarını belirten Powell, gerekli adımları atacaklarını belirtti.