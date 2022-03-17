Süt ve süt ürünleri dün zamlı fiyatlarla satışa sunulurken, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları fiyat artışından dolayı hükümeti eleştirdi. Çiğ süt fiyatına, 94 kuruş artış yapıldığını, bunun hellime 20, süte 3 TL olarak yansıdığını ifade eden Naimoğulları, “Herkes bu ülkede istediği zammı yapıyor. Ciddi bir denetimsizlik, haksızlık ve soygun var. Birileri haksız yere kazanç sağlıyor” dedi.

Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlarla ilgili açıklama yapan Naimoğulları, hayvancının bir litre süt fiyatıyla 80 gram yem alabildiğini belirtti.

Naimoğulları, hayvancının ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Ateşin üzerine körükle gidiyorlar" dedi.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, süt ve süt ürünlerine gelen zamma tepki göstererek, “Temel gıda maddesinin fiyatlarının yükselmemesi gerektiğini siyasiler, bizi yönetenler bilmiyor mu? Nede önlem almıyorlar?” diye sordu.

Fiyat İstikrar Fonu’nun amacına dikkat çeken Naimoğulları, “Akaryakıta ve elektriğe yaklaşık yüzde 300 zam geldi. Akaryakıta, önümüzdeki günlerde yeniden indirime gidilecek mi göreceğiz. Bütün her şey zamlanırken, bu üretici ne oldu? Ateşin üzerine körükle gidiyorlar, ortalığı bulandırıyorlar” dedi.

94 kuruşluk zammın etkisi

Çiğ süt fiyatına 0,94 kuruş artış yapıldığını söyleyen Naimoğulları, “Hellime 20 TL, süte 3 TL olarak yansıdı. Daha birçok ürüne yansıdı. Bu ülkede ciddi bir denetimsizlik var, haksızlık var, soygun var. Birileri haksız yere kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, denetimin önemine dikkat çekerek, “1 litre süt ile 0,80 gram yem alabiliyoruz. Hayvancı halinin ne olacağını bilmiyor. Herkes bu ülkede istediği zammı yapıyor. Devlet, Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanarak, üreticinin maliyetini düşürüp, destek olsun” diye konuştu.

Zamlı fiyatlar raflardaki yerini aldı

KOOP-SÜT 16 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapmış, sütün litre fiyatı 3,5 TL civarında artmıştı. Bir litre süt 15.40 TL’ye yükselirken, yarım yağlı sütün fiyatı 15.60, yağsız sütün ise 16.35 olmuştu.

Laktozsuz süt ise 18.45 olarak belirlenmişti. KOOP 1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 98 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatı ise 102 TL olarak açıklanmıştı.700 gram tost peyniri 43 TL olurken, 900 gram Koper peyniri 66 TL’ye yükselmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 11:00