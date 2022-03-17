‘Bu insanlara kucak açılacak’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Ukraynalılardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre; görüşmede, Ukrayna’dan gelenlere yönelik vize işlemleri gibi konularda neler yapılabileceği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC devletinin sosyal açıdan güçlü ve duyarlı bir devlet olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının da 1960’lı yıllarda göçler, çatışmalar ve katliamlar yaşadığını hatırlattı.

Türkiye’nin desteğiyle kurdukları devleti geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna halkının içinde bulunduğu koşulları özellikle Kıbrıs Türk halkının çok iyi anladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye gelen Ukraynalılar için giriş ve vize işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması konusunu Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Karşılıklı olarak sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu insanlar savaş mağdurudur. Bu insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. İnsanlık dramı yaşanmaktadır. Bu insanlara kucak açmak bizlerin görevidir” dedi.

KKTC’nin imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtığını ve açmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu işin takipçisi olacağını dile getirdi.

Heyet üyeleri de KKTC’ye gelen Ukraynalılara yardım etmeye çalışmak amacıyla KKTC’de yaşayan Rusça konuşanların kurduğu büyük bir örgütleri olduğunu söylediler ve KKTC’ye gelen Ukraynalıların yaşadığı sıkıntıları aktardılar.

Müteahhitlerin sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, “Hepimizin arzu ettiği, kayıt altında olan bir ekonomi” diyerek kaçak iş gücü konusunun yıllardır kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Bu alanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yürüttüğü çalışmaların şeffaflık içinde yürümesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gelen iş gücünün düzene uyum sağlayabilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de Cumhurbaşkanı Tatar’a inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları aktardı.

Gürcafer ve beraberindekiler, kabul sonrasında Cumhurbaşkanlığı binasının fiziki durumuyla ilgili incelemelerde bulunarak, yerleşke içerisindeki sıkıntılı yerlerle ilgili bilgi aldı.