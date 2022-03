Zam yağmuru

Ömer KADİROĞLU

Gıdadan temizlik ürünlerine, etten süte neredeyse her şeye her gün zam yapılıyor. Daha geçtiğimiz Pazar günü kilosu 35 lira olan salatalığın fiyatı 3 günde 10 lira artarak, 45’e çıktı. Domatese de 10 liralık artış yapıldı; 3 günde fiyatı 16’dan 26 liraya yükseldi. Marketlerde 3 kilo bezelye de 137 liradan satışa sunulurken, artık kiloyla değil taneyle sebze-meyve alma dönemine girildi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ardı ardına yapılan zamların hayatı çekilmez hale getirdiğini ifade etti. Vatandaşlar, “Firmalar sanki zam yarışına girdiler. Her gün zam yapılıyor. Neye göre fiyat artışına gidiliyor anlamadık” diyerek, yetkililerden denetim yapılmasını talep etti.

Marketlerin mana reyonlarında dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Salatalık: 45.90 TL (Kilosu)

Domates: 26.90 TL (Kilosu)

Bezelye 137 TL (Kilo)

Patates: 12.45 TL (Kilosu)

Soğan: 4.90 TL (Kilosu)

Çeri Domates: 34.90 TL (Kilosu)

Patlıcan: 32.95 TL (Kilosu)

Biber: 39.90 TL (Kilosu)

Erik: 24.90 TL (Kilosu)

Armut: 25.90 TL (Kilosu)