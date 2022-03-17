CTP’nin tavrı net

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak belediyeler reformuna karşı olmadıklarını dile getiren Erhürman, belediyeler reformunun aceleye getirilemeyeceğini söyledi.

Belediye sayılarının azaltılmasının ve reformun metazori geçmesi durumunda yaşanacak yeni sorunları kimsenin öngöremeyeceğini ifade eden Tufan Erhürman, CTP’nin elindeki belediyelere bakıldığı zaman, batık belediyelerin yukarıya çıkarıldığının görüldüğünü belirtti.

Erhürman, “Bu ülkede en büyük belediyeler de batırıldı. Biz zaten belediyelerin sayısının azaltılmasına destek veren bir partiyiz. Belediye dediğiniz şey bu memleketin yarısıdır. Merkezi idareden daha önemlidir. Belediyelerde belirli bir istikrar vardır. Bunun için de bu konu böyle hızlıca ele alınacak bir konu değildir” şeklinde konuştu.

Geçen hafta gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu forumla ilgili soruyu yanıtladı.

Türkiye açısından bakıldığında son derece başarılı bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Erhürman, son günlerde Türkiye’nin yaptığı gelişmelerin çok önemli olduğunu söyledi. Türk dış politikasının çok aktif olduğu bir dönemin yönetilmeye başlandığını kaydeden Erhürman, söz konusu organizasyonun son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

Töre’yi bloke eden hükümetti…

Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlarla ilgili soruyu da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Sayın Zorlu Töre’yi seçiminde bloke etmeye çalışan hükümetin kendisiydi. Hükümet bir blok olarak kendi adayı arkasında dursa, muhalefet de oy verirdi. Eğer hükümet bir bütünse, şahsa ilişkin oy verirsiniz. Muhalefet olarak biz o hükümete koltuk değneği olmayı doğru bulmayız.”

“Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor”

Hükümetin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını savunan Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edilmeye devam edildiğini öne sürdü. Meclis Başkanlığı seçiminin dört tur sürüklendiğini dile getiren Erhürman, şunları kaydetti:

“Beşinci tura girmeden vekilleri çağırıyorsunuz aşağıya ve beşinci turda seçtiğinizi söylüyorsunuz. Meclis Başkanlığını da itibarsızlaştırdınız. Bu da yetmedi, hükümetin itibarını da bitirdiniz. Bakanlar Kurulu listesi açıkladınız, söylentilere gülüyorum dediniz. O laflar edildikten iki gün sonra, Antalya’ya gitmenin hemen öncesinde aniden duyduk ki Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da istifa etmiş. Siz kendi oluşturduğunuz hükümeti istediğiniz gibi oluşturamıyorsunuz. Memleket şimdi böyle bir hükümete güven duyacak ve bu krizin ortasında bu hükümet de memleketi yönetecek…”

“Tüm zincirin hesabını yapacak mısınız?”

Elektriğin tüm maliyetlere yansıyacak bir durum olduğunu dile getiren Erhürman, dörtlü hükümet döneminde elektrik zammını maliyenin üstüne aldıklarını ifade etti.

Hükümete söz konusu durum hakkında birçok uyarı yaptıklarını dile getiren Erhürman, hükümetin hiçbir uyarıya kulak asmadığını ileri sürdü. Hayvancının maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Erhürman, “Hayvan yeminden başlayarak, tüm zincirin hesabını yapacak mısınız?” diye sordu.

Kıbrıs Türk ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu kaydeden Erhürman, “Yapılan hatalar, kendi ayaklarımız üzerinde durma idealimizi her gün uzaklaştırıyor. Sosyal sigortalar an gelip emeklilere maaş ödeyemeyecek duruma gelebilir” ifadelerini kullandı.

Sosyal sigortalara prim yatıran insan sayısının düştüğünü ifade eden Erhürman, prim yatıran insan sayısının giderek, daha da aşağıya gittiğini kaydetti.

“Elektrik zammı hayat pahalılığını da artıracak”

Elektriğe zammının, hayat pahalılığını da artıracağını yineleyen Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğini iddia etti. Haziran ayında hayat pahalılığının yüzde 50 çıkması durumunda ne yapılacağını soran Erhürman, tüm bunların hesaplarının şimdiden yapılması gerektiğini belirtti.

Geçmişte Anayasa’nın ihlal edilerek, ara seçim yapılmadığını ifade eden Erhürman, şunları kaydetti:

“Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz. Bu memlekette herkes görevinin farkına varsın. Güzelyurt Belediye Başkanı karar veremez seçimin ertelenip ertelenemeyeceğine. Hükümet de fark edecek ki hükümet kararlarını Anayasaya göre verir. Herkes bilecek ki kurallara bağlıdır bu iş. Biz buna izin vermeyiz. Bu memlekette Anayasa ihlali teamül haline gelemez. Bunu bilsinler, seçimlerin ertelenmesine izin vermeyiz. Anayasa ihlali pazarlık haline gelemez.”

“Lefkoşa’da da iddialıyız”

Resmi olarak belediye başkan adayı açıklamış tek parti olduklarını kaydeden Erhürman, “Bizim dışımızda hiçbir parti resmi belediye başkan adayı açıklamadı. Lefkoşa için de bir aday göstermek için çalışma yaptığımızı açıklayalı bir sene oldu. Lefkoşa için birden fazla aday adayı var. Çok kısa bir süre içinde bu netleşecek. 3 ay kala bu işin netleşmesi gerekiyor. Lefkoşa’da da iddialıyız” ifadelerini kullandı.