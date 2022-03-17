Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 602 yeni vaka tespit edilirken, can kaybı olmadı, 363 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs kaynaklı can kaybı olmazken, 3 bin 714 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 bin 704 test yapıldığını, 602 pozitif vakaya rastlandığını ve 363 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Pozitif vakaların 247’si Lefkoşa, 161’i Girne, 109’u Gazimağusa, 45’i Güzelyurt, 36’sı İskele, ve 4’ü Lefke bölgesinden.

Açıklamaya göre, dün itibarıyla yapılan toplam test sayısı 6 milyon 129 bin 166’ya, toplam vaka sayısı 74 bin 870’e, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 70 bin 540’a ulaştı.

Tedavisi devam eden 4 bin 127 vaka bulunuyor. 8 hasta yoğun bakımda tedavi görürken Pandemi Merkezi’nde 34 hasta var. Karantinadaki vaka sayısı ise 4 bin 85.

KKTC’de pandemi boyunca 205 kişi hayatını kaybetti.

Güvende kal uygulamasında son 24 saat içerisinde 161 bileklik takıldı, 274’ününse takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre, takip edilen bileklik sayısı 1778; takibi sonlandırılanlar ise 136 bin 363.

Güneyde son durum

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs kaynaklı can kaybı olmazken, 3 bin 714 yeni vaka saptandı.

83 bin 857 testin yapıldığı güneyde, pozitiflik oranı yüzde 4.43 oldu.

119 hastanın hastanede tedavi gördüğü ve bunlardan 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hastaların yüzde 60.51’inin aşısız.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin can kayıpları 904.