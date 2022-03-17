Elektrik çilesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) dün de dönüşümlü elektrik kesintisi yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ta dün bölgelerde dün yine dönüşümlü elektrik kesintisi yapıldı. Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, artan enerji talebini karşılayamadığı için saat 16.00 itibariyle tüm bölgelerde birer saatlik kesintiye gitti. Ülke genelinde 16.15-22.00 saatleri arasında birer saatlik genel kesintiler vatandaşın tepkisine neden olurken, birçok kişi dün yine sosyal medya hesaplarından durumu eleştirdi.

Kesintilerin havaların soğuk olması nedeniyle artan enerji kullanımından dolayı kaynaklandığı belirtildi. Üretimin yetersiz almasından dolayı havalar ısınıncaya kadar kesintilerin süreceği kaydedildi.

Yatırım ve üretim yetersiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu dün ülke genelinde 16.15-22.00 saatleri arasında birer saatlik genel kesinti olacağını duyurmuştu. Açıklamada, elektrik kesintilerinin üretim yetersizliği ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığı da vurgulanmıştı. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, günlük üretilen enerji miktarının 340 megavat olduğunu, artan kullanımdan dolayı ihtiyaç duyulan miktarın 380 megavata çıktığını söylemişti. Arada oluşan 40 megavatlık enerji ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Erdoğan, “Vatandaşları rahatsız etmeden enerji tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle dönüşümlü kesinti yapıldı. Vatandaşlar da daha duyarlı davranıp cihazlarını aynı anda devreye sokmasınlar. Fırını, klimayı, çamaşır makinesini aynı anda kullanmasınlar” demişti.

Gürcan Erdoğan, “Dönüşümlü elektrik kesintileri sürecek mi? sorusu üzerine hava durumuna bağlı olarak uygulamanın değişeceğini ifade etmişti.