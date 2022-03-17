Tehdit yokmuş

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine konuşan Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, 1974 yılında gerçekleştirilen Türk Barış harekatıyla Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği operasyonlar arasında bir benzerlik olmadığını iddia etti.

Ukrayna’daki durum ile 1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylar arasında en ufak bir benzerlik dahi bulunmadığını savunan Rus büyükelçi, Kıbrıs’ın, o yıllarda olduğu gibi, şimdi de Türkiye için, ne askeri, ne de herhangi başka bir şekilde en küçük bir tehdit dahi teşkil etmediğini savundu.

Ukrayna’nın son yıllarda kasıtlı ve aktif olarak askeri bir çatışmaya hazırlandığını savunan ve sözlerinin akabinde bunu destekleyen ifadeler de kullanan Osadchiy, 1970’li yıllarda Kıbrıs’ta benzer bir şey olup olmadığı sorusunu da sordu.

Bunu ötesinde, kendilerinin bu bölge ve toprakların etnik, dini ve dilsel kompozisyonunu değiştirme niyetleri olmadığını söyleyen Osadchiy “1974 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen şeyin, bir fırsat yaratarak, başka bir ülkenin topraklarının bir kısmının işgal edilmesi olduğu” iddiasında bulundu.

Rusya’nın askeri birliklerinin, askersizleştirme ve “Nazilerden arındırma” operasyonunun ardından Ukrayna topraklarını terk edeceğini dile getiren ve bunun ülke yönetimi tarafından resmen beyan edildiğini ifade eden Osadchiy, iki durumun mukayese edilemeyeceğini kaydetti.

Türkiye’nin yeni gerçeklikler karşısında nasıl davranacağının bizzat Türkiye’ye sorulması gerektiğini de ifade eden Rus büyükelçi, Rusya’nın Türkiye’yle karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Geriye kalan ülkeler gibi Türkiye’nin de, kendi ulusal çıkarları ile NATO ve batıya karşı müttefik yükümlülükleri arasındaki dengeyi bulacağını umduklarını ifade eden Osadchiy, Türkiye’nin bunu Kıbrıs’la ilişkileri söz konusu olduğunda da yapmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Düşmanca bakıyoruz

Stanislav Osadchiy, ülkesine yönelik yaptırım uygulayanlara ‘düşmanca baktıklarını’ söyledi.

Habere göre Osadchiy “Rusya’nın Kıbrıs karşısındaki politikası değişti mi? Bazı kişiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un KKTC’yle ilgili açıklamasının akabinde bunu savunuyor” şeklindeki sorusunu yanıtında Lavrov’un KKTC’yle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını savundu. Lavrov’un 21 Şubat 2022 tarihinde, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı esnasında Kiev makamlarının 8 yıldır Minsk’te kabul edilenlerin temel noktalarını uygulamadıkları gibi, Ukrayna’nın güney doğusunda yaşayan vatandaşlarıyla da diyaloğa girmediğini ifade etti.

Osadchiy, Lavrov’un yukarıda bahsedilenlerle ilgili olarak, bu tarz diyalogların yapıldığı çeşitli ülkelerin ve anlaşmazlıkların örneğini verdiğini ve bunların arasına KKTC’yi de dahil ettiğini söyledi.

Osadchiy, “Bu şekildeki bir ifadenin, hiçbir şekilde herhangi bir tanınma veya Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili uluslararası anlaşmaların çerçevesinin dışına çıkıldığı şeklinde yorumlanamayacağının kabul edilmesi gerektiğini” öne sürdü.