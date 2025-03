Haklı isyan

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen her şeyin fiyatı dövize endeksli belirleniyor. Ev kiraları, araç satış fiyatları, elektronik eşyalar, üretim maliyetlerinde kullanılan ürünler döviz kuru dalgalandığına artış gösterirken, bu durum toplumun genelinde endişeye yol açıyor. “Türk Lirası kazanıyoruz neden her şeyi döviz üzerinden ödüyoruz” diye soran vatandaşlar, pahalılıktan dolayı bayram tatiline bile çıkamadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Erçin Paşa Terün

“Dövizdeki yükseliş sadece beni değil bütün memleketi etkiliyor. Piyasada dövizin yükselmesine gerek kalmadan düzenli olarak bir artış söz konusudur. Dövizdeki yükseliş nedeniyle bizim için ev ve araba almak artık hayal değil imkansız oldu. Bir ev veya araba almak için ömrümüzün sonuna kadar çalışıp borcumuzu da çocuklarımıza veya torunlarımıza devredeceğiz gibi görünüyor. Ben yurt dışında yaşıyordum ve eğer bir evim olmasaydı kesinlikle Kıbrıs’a gelmeyi düşünmezdim.”

Kurtuluş Aydındoğmuş

“Dövizdeki yükseliş bizleri olumsuz etkiliyor. Çok kötü bir yere gidiyoruz. Dövizdeki yükseliş başladıktan bu yana piyasadaki fiyatlar da yükseliyor. Özellikle yiyeceklerde ciddi bir artış söz konusudur. Benim döviz borcum yok eğer olsaydı çok kötü bir duruma düşerdim. Hele biz emekliyiz de nasıl ödeyecektik düşünemiyorum bile.”

Pembe Erışık

“Dövizdeki yükseliş her yönde bizleri olumsuz etkiliyor. Dövizdeki yükseliş sonrasında ilk gördüğümüz artış araç ruhsatlarında ve ehliyetlerde oldu ve bence bunun arkası da yiyeceklerin fiyatlarının yükselmesi ile gelecektir. Döviz borcum yoktur, olsaydı çok kötü olurdu. Birçok insan Sterlin olarak kira ödüyor ve kiraya mı? Çocuklarına mı? Yiyecek içeceklerine mi yetişecek gerçekten çok zor. Benim bu ülkede hiçbir beklentim yoktur.”

Mustafa Alsancak

“Ailece bizleri ve genelde de toplumu olumsuz etkiliyor. Dövizdeki yükseliş nedeniyle aldığımız maaş eriyor. Torunlarım döviz borcuna girdi ve bizler de onlar kadar düşünüyoruz. Benim döviz borcum yok ancak çocuklarımın torunlarımın borcu benim borcum sayılıyor. Dövizdeki yükseliş sonrasında piyasada bir artış gözlemlemeye gerek yok çünkü piyasa her gün değişen fiyatlarla karşımızdadır. En azından bizi idare eden makamlar halkı refaha kavuşturmak için ellerini taşın altına koyarak bu pahalılığı önlemeleri gerekiyor.”

Mehmet Arslantahir

“Dövizdeki yükseliş nedeniyle olumsuz etkileniyoruz. Döviz borcumun olmasından kaynaklı ciddi bir sıkıntıya girdik çünkü asgari ücretle çalışıyorum. Dövizdeki artışla birlikte henüz piyasada bir artış olmadı ancak birkaç güne bunu hep birlikte hissedeceğiz. Dövizin aşağıya düşeceği yönünde hiçbir beklentim yok aksine daha da yukarıya çıkacaktır.”

Yasin Erkan

“Dövizde yükseliş her yönden bizi etkiliyor. Ben çocuklarıma meyve alamazken üç kuruş dövizi olan para kazansın diye bireysel düşünerek dövizin yükselmesine seviniyor. Dövizdeki yükselişe gerek olmadan her saat piyasada artış vardır. Döviz borcum yok çok şükür ancak döviz üzerinden kira ödeyen insanlar çok zora girdi. Biz TL kazanıp dövize bağlı olarak her şeyi ödüyoruz ve haliyle olumsuz etkileniyoruz.”

Sabri Boğday

“Dövizdeki yükseliş henüz etkisini göstermedi ancak ilerleyen günlerde herkes bunu market alışverişleri ile hissedecektir. Piyasadaki her şey yine dövize bağlı olarak artacaktır ve daha fazla sıkıntıya gireceğiz. Bugün aldığımızı yarın alamayacağız.”

Hüseyin Kaya Yücel

“Dövizdeki artış hepimizi olumsuz yönde etkiliyor. Gidişat hiç iyi değildir. Dövizdeki yükselişle birlikte değil piyasada her an fiyatlarda yükselişler yaşanıyor. Ben Girne’de kalıyorum ve oradaki esnaf dört gözle dövizin hareket etmesini bekliyor ki fiyatlarını hemen yükseltsin. Ben 31 sene market çalıştırdım ve bizim zamanımızda yüzde 10-15 karla satış hakkımız vardı ve denetlenirdik. Şimdi serbest piyasa dediler her şey darmadağın oldu. Döviz ne alacağım var ne vereceğim ama döviz olarak borç ödeyen veya kira ödeyenler çok kötü duruma girdi. İnsanlar artık evlatlarını da evlendiremeyecektir.”

Musa Suiçmez

“Ekonomiyi yönlendiren küresel güçlerdir ve bu vesile ile bunu sömürü aracı olarak kullanıyorlar. Dünyada istedikleri gibi oynayarak sıkıntıya düşürmek istedikleri ülkeleri sıkıntıya sokarak iktidarları yönlendirmeye çalışıyorlar. Halkı sıkıntıya sokmadan dövizle mal satanlar bu geçiş sürecinde halka yardımcı olmaları gerekiyor. Herkes şunu bilmelidir ki döviz bizim para birimimiz değil ancak zamanı geldiğinde baskı unsuru olarak kullanıyorlar.”

Hüseyin Eker

“Dövizdeki artış sadece beni değil herkesi olumsuz etkiliyor. Ekonominin bittiğinin ilanı oldu bu durum. Dövizdeki artış sonrasında piyasada bir artış oluyor ve bu da halkı olumsuz etkiliyor. Döviz borcum yok; ayrıca döviz borçlanmaya cesaret edemiyoruz. Bugün döviz borcum olsaydı kara kara düşünüyor olacaktım.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025, 10:43