Tedavi altına alındı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Ağırdağ bölgesinde meydana gelen kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis, 40 yaşındaki sürücü Ruslan Rozyyev, 172 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığını açıkladı. Yaralanan çocuğun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gözetim altına alındığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 30 Mart 2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Ağırdağ'da Laden Sokak üzerinde meydana geldi.

Ruslan Rozyyev, 172 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UJ 303 plakalı araç ile güney istikametinden kuzeye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonunda bulunan Cyprus Restaurant'a ait reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan M.R. (Ç-7) yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maysa Rozyyev,yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan UJ 303 plakalı araç sürücüsü Ruslan Rozyyev tutuklandı.