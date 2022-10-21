48 milyon TL kaynak ayrıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarımsal sulama ve hayvancılıkta uygulanan elektrik ücretlerinde teşvikin kilovat başına 10 kuruştan 70 kuruşa çıkarıldığını açıkladı. Oğuz, kimyevi gübrede de torba başına 150 TL destek vereceklerini belirtti. Oğuz, Al-Nar Şirketi Yönetim Kurulu üyeleriyle Güzelyurt’taki şirket tesisinde bir araya geldi, Güzelyurt’ta Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği ve Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği'ni de ziyaret etti.

Oğuz, 1 Kasım itibarıyla uygulamaya girecek yeni teşvik uygulamasıyla bir nebze faturalarda rahatlama sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.

Üreticinin en büyük taleplerinden birinin de sulama için kullanılan elektriğin maliyeti olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, 10 kuruş olan kilovat başına teşvikin 70 kuruşa çıkarılması önerilerinin Bakanlar Kurulu tarafından onayladığını belirtti.

Valencia’ya kilo başı 90 kuruşluk desteğin gelecek hafta ödeneceğini de duyuran Oğuz, bunun için 14.5 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını, dondan kaynaklanan zararla ilgili tazminatın da gelecek hafta ödenmeye başlanacağını ifade etti.

Kuru ziraat, patates, narenciye ve nar üreticilerine 150 TL kimyevi gübre (torba başı) desteği verileceğini, bunun tutarının 48 milyon TL olduğunu belirten Oğuz, bunun hükümetin üreticinin yanında olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Üreticiler sıkıntılarını anlattı

Al-Nar Direktörü Engin Ekici de üretimde yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunacağına inandığını belirtti.

Yönetim Kurulu üyesi İnanç Yüksel, nar üretiminde maliyetin narenciyeye göre iki kat fazla olduğunu, üreticinin yatırımının karşılığını alamamasından dolayı 400-500 dönüm olan nar üretiminin 250 dönüme düştüğünü, nar üretiminin devamını sağlamak için sektöre yönelik desteklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, en büyük sorunun elektrik olduğunu, yeni açıklanan teşvikin üreticiyi rahatlatacağını ümit ettiğini kaydetti.

Cypfruvex’le yaşanan sıkıntılarına da değinen Akçın, “Sezon bitti halen daha üretici ödenmedi” dedi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciyenin en büyük ihraç kalemlerinden biri olduğunu, ancak sektörün kaosun içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Girdi maliyetleri tırmandı

Alioğlu, sadece enerji maliyetlerinin geçen yıla göre, 52 milyondan 165 milyon TL’ye çıktığını belirtti.

Alioğlu, "Cypfruvex’ten limon ve Valencia ürününün karşılığının henüz tamamının alınamadığını, alacağın 7 milyon TL civarında olduğunu" söyledi.

