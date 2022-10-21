100 günde bitecek

Girne- Alsancak yolunun 2’nci etap çalışmaları önceki gün başladı. Projenin 100 takvim gününde, 21 Ocak 2023’te bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel dün yol çalışmalarını incelerken, 2014’ten beri de yolun bitirilemediğini belirtti.

Başbakan’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de eşlik etti. Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, halkın ferahı ve daha rahat yaşaması için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada. Bu icraatları en kötü dönemlerde yapıyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz, kahramanlık edalarıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız da konuşmaya devam edecekler…” dedi. Üstel, yapımına 2012’de başlanan yolun elektrik ve su sorunu halledilmeden hükümetin değiştiğini ve diğer hükümetler döneminde bu sorunlar çözülemediği için ihalelerin gerçekleşemediğini söyledi. Üstel, 2014’ten beri de yolun bitirilemediğini belirtti. Bölgedeki vatandaşların da, bu güzergahı kullanan insanların da sıkıntı yaşadığını ifade eden Üstel, hükümetin bu konudaki girişimine dikkat çekti.

Üstel: UBP hükümetten gittikten sonra bu iş de yarım kaldı

Başbakan Üstel, “Girne-Güzelyurt yolunun birinci etabını Lapta’ya kadar başlatmış olduk. Hiç durmamak kaydıyla yolu Lapta’nın oteller bölgesine, ikinci etapta da oteller bölgesinden Karşıyaka’ya götüreceğiz. Bu konularda değişik spekülasyonlar oldu, hepsine sünger çektik…” dedi.

Girne-Çatalköy güzergahında da benzer sorunlar yaşandığını söyleyen Başbakan Üstel, 2012’de de bu yolla ilgili ihaleye çıkıldığını ancak Girne-Alsancak yolunda olduğu gibi, UBP hükümetten gittikten sonra bu işin de yarım kaldığını ifade etti. Üstel, 2023’le ilgili projelerinde Girne-Çatalköy yolu olduğunu da kaydetti.

Ülke zor günlerden geçiyor

Halkın ferahı ve daha rahat yaşaması için hükümetin imkanlarının hepsini seferber ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Ülke zor günlerden geçiyor. Biz de farkındayız. Dünya zor günlerden geçiyor, hepiniz farkındasınız… Biz hükümet olarak bütün önlemleri alıyoruz. Bazı konularda yetersiz kalabiliyoruz, yetersiz kaldığımız konularda sizler bizleri uyarın, biz de bunları aşmak için elimizden geleni yapmaya çalışalım. Hükümete geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada…Bu icraatları en kötü dönemlerde yapıyoruz…. Biz hükümet olarak çalışmaya devam edeceğiz, kahramanlık edalarıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız da konuşmaya devam edecekler…”

Arıklı: Olağanüstü gayret gösterildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, Girne- Alsancak yolu projesinin neticelenmesi için Başbakan Ünal Üstel’in olağanüstü gayret gösterdiğini belirtti.

Arıklı, Başbakan’ın talimatıyla bu yolun Lapta’ya kadar gideceğini de ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, teşvik ve destekleri için Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

Yeşil: Proje bedeli 36 milyon 660 bin TL

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil Başbakan’a proje hakkında bilgi verdi.

Girne-Alsancak yolunun birinci etabı için Aralık 2019’da ihaleye çıkıldığını, projenin Mart 2022’de tamamlandığını söyleyen Yeşil, ikinci etapla ilgili sözleşmesinin 7 Ekim’de imzalandığını, 13 Ekim’de yer teslimi yapıldığını ifade etti.

Yeşil, projenin 100 takvim gününde, 21 Ocak 2023’te bitirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

İkinci etap projenin, 1,4 kilometrelik yolun bitimi şeklinde olduğunu, 300 metrelik yolun bir kısmının daha önce yapıldığını, kalan 500 metre ile ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Yeşil, Saint Tropez hizası ile Yeşiltepe Kavşağı arasında gerçekleşecek projenin 36 milyon 660 bin TL tutarında olduğunu belirtti.

Ataser: Yasal düzenlemeye ihtiyaç var

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölge halkı adına Başbakan’a ve Ulaştırma Bakanı’na teşekkür etti.

Yol projelerinin aksamasındaki en büyük sorunun istimlakla ilgili olduğunu söyleyen Ataser, vatandaşların ikna edilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını, vatandaşın da devletin de mağdur edilmeyeceği yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.