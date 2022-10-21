Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dünkü toplantısında “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın ele aldı ve genel görüşmesini yaptı.

Komite, dün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan TÜK bütçesi üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, TÜK Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Beyatlı, TÜK Mali İşler Müdürü Mehmet Savaş Arkut, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun ile Maliye Bakanlığı temsilcisi Mehmet Cabacaba katılarak görüşlerini anlattı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Erkut Şahali katıldı.

Belediyeler yasası da görüşüldü

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi de dün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Komite, ilk olarak ele aldığı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)(Değişiklik)Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Komite, daha sonra gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

