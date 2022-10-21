İsteyen başvuracak

Elektrikte çoklu tarife 1 Kasım’da başlayacak; kış döneminde indirimli tarife haftanın 7 günü 22.00-07.00 arasında uygulanacak. Buna göre, konut, ticari, sanayi, turizm, üniversite ve su motorları tarifelerinde olan ve çoklu tarife kullanmak isteyen tüketiciler, 24 Ekim Pazartesi’nden itibaren bağlı bulundukları Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne giderek, çoklu tarifeden faydalanmak için müracaat edebilecek.

Çoklu tarifeyi tercih edecek elektrik aboneleri için kış döneminde indirimli saatler 22.00 ile 07.00 arasında 9 saat boyunca uygulanacak. Pahalı saatler 17.00 ile 22.00 arasındaki 5 saatlik dilimi kapsayacak. Sabah 07.00 ile 17.00 arasındaki 12 saatlik sürenin elektrik ücretleri ise normal tarifeden faturalandırılacak. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Başbakan Ünal Üstel’in kamuoyuna duyurduğu elektrikte çoklu tarifeyi düzenleyen “Elektrik İnkişaf (Değişiklik -No 5) Nizamnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mayıs’a kadar sürecek

Kıb-Tek ARGE Şubesi Başmühendisi Saffet Aşıksoy, 1 Kasım’da uygulanmaya başlanacak çoklu tarifeye geçmenin, tüketicilerin tercihine bağlı olacağını ve bunu tercih edecek abonelerin kuruma başvurması gerektiğini söyledi. Elektrik ücretlerinin iki ayda bir güncellendiğini, çoklu tarife ücretlerinin kat sayılarının nizamnamede belli olduğunu, buna göre hesaplanacağını anlatan Aşıksoy, kurumun önümüzdeki günlerde rakamları da duyuracağını bildirdi. Aşıksoy, Kıb-Tek’in halen birçok tarife uyguladığına, bilgilerin kurumun internet sayfasında da yer aldığına işaret ederek şu anda konut tarifesinde kilowatt/saat ücretin 3,32 TL olduğunu kaydetti. Kıb-Tek ARGE Şubesi Başmühendisi Saffet Aşıksoy, geçmişte uygulanan elektrikte üçlü tarifede kış ve yaz dönemlerinin saatlerinin farklı olduğunu, bu uygulamada da benzerinin olacağını ve kış döneminin 15 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti. Aşıksoy, geçmişten farklı olarak çoklu tarifede hafta sonları farklı saatler ve ücretler olmayacağını, haftanın 7 gününde aynı uygulamanın olacağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 09:29