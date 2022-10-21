Muharrem oldu Antonio

Sahte İtalyan kimlik kartı Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Muharrem Pekar Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. Zanlının muhaceret görevlisine Antonio Federico adına düzenlenmiş sahte kimliği ibraz ettiği ancak şüpheli hareketlerinden dolayı tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Ekim 2022 tarihinde 09.38 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak amacıyla Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısına Antonio Federico adına düzenlenen ve üzerine kendi resmini koyup sahtelemiş olduğu İtalya kimliğini görevli memura verdiğini söyledi. Polis, zanlı Muharrem Pekar’ın şüpheli davranışlarından dolayı sorgulandığını, söz konusu suçları işlediğinin tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, sahte kimlik ile giriş meselesiyle ilgili başka şahıslar olabileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında sahte davranışla kayıt temini, sahte belgeyi tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.