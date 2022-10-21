Aklımız karıştı

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Santraline akaryakıt teminiyle ilgili ihalenin ton başına 13 dolara bağlanması sonrasında çelişkili açıklamalar yapılırken, Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa; bu ücretin sadece taşımacılığı kapsadığını, akaryakıt fiyatının borsaya göre belirleneceğini söyledi. Paşa, ihaleyi kazanan şirketten bir milyon dolar teminat alındığını belirtti.

Uzun süre ton başı 75 dolar taşımacılık ücreti ödendiğine dikkat çeken El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de “24 bin metrik tonluk yakıtın sadece taşımacılığı 75 dolardan 35 milyon TL’lik bir rakama tekabül ediyor. Şu an temin edileceği söylenen 13 dolarda ise bu rakam 5,5 milyon TL ediyor. Arada uçurum var” dedi ve aradaki korkunç farka dikkat çekti.

Karar yayımlandı

Teknecik Elektrik Santrali’ne 24 bin metrik ton yakıt alınmasıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel tarafından önceki gün açıklanan Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Teknecik Elektrik Santrali’nde mevcut yakıt (fuel-oil) stokunun yaklaşık on gün için yeterli olacağı göz önünde bulundurularak ve yakıt temin ihalelerinin sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, acil akaryakıt temini ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Yakıtın temin edileceği firma bir önceki ihalede en düşük teklifi veren 3 firma arasından kapalı zarf usulü alınan teklifler neticesinde belirlendi. Buna göre; Hayati Özok 3 firma arasında yakıtın güncel borsa fiyatı dışında, sadece taşımacılığa 13 dolar ile en düşük teklifi veren firma oldu.

Kim ne kadar teklif verdi?

Hayati Özok Plats (yakıtın güncel borsa fiyatı)+ 13 dolar (taşımacılık) metrikton, Gulf Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats+30 dolar metrikton, Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+80 dolar metrikton teklif verdi.

Firmaların vermiş olduğu teklifler sadece taşımacılık ücretini kapsarken, yakıtın ton fiyatı ise borsadaki güncel fiyatı sonrası ortaya çıkacak. Yakıtın borsa fiyatı ton başına şu an 530 dolar iken, borsadaki duruma göre değişkenlik gösterecek.

Düşük teklif veren yükseltti, yüksek veren düşürdü

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, akaryakıt temininin önceki ihalede en düşük teklifi veren 3 firma arasından yapıldığını söyledi. Paşa, daha önceki teklifi 38 dolar olan Hayati Özok’un yeni teklif olarak 13 dolar verdiğini belirtti. Paşa, yine daha önceki teklifi 19 dolar olan Sülem Sistem Elektrik’in de bu defa 80 dolar teklif verdiğini açıkladı. Paşa, daha önce 30 dolar veren Gulf Bunker Petrol’ün ise yine 30 dolar teklif verdiğini kaydetti.

Bir milyon dolar teminat alındı

Paşa, daha önce de sadece taşımacılık ücreti 75 dolar olan yakıtın, Hayati Özok’a yine sadece taşımacılığı 13 dolardan verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Paşa, anlaşmanın 24 bin metrik ton üzerinden yapıldığını, bir milyon dolar da firmadan teminat alındığını açıkladı.

Paşa, hukukçuları ile firma yetkililerinin anlaşma üzerinde yoğun ve titiz çalışmaları yaptığını, son düzenlemelere gelindiğini de dile getirdi.

19 günlük yakıt kaldı

Şu an itibarı ile 18-19 günlük yakıtın olduğu bilgisini de paylaşan Paşa, Hayati Özok firması ile 10 iş günü içerisinde yakıtın Teknecik’e teslimi konusunda anlaşıldığını ifade etti.

Yakıt Mersin Limanı’ndaki rafineriden alınacak

Diyalog’un aradaki farkın çok yüksek olduğu ve bu farklılığın nereden kaynaklandığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Paşa, “Akaryakıt çok farklı ülke ve limanlardan zaman zaman da aktarmalı gelebilmektedir. Hollanda, İtalya, İspanya, Rusya’dan akaryakıt temini yapabiliyoruz. Taşımacılıkta 13 dolar teklifi veren Hayati Özok yakıtı Mersin Limanı’ndaki bir rafineriden alacak” dedi.

Şartlar sürekli değişiyor

Paşa,“Önceki firmaların neden Mersin Limanı’ndaki rafinerilerden yakıt almadığı” yönündeki soruya ise “Mersin Limanı’nda her zaman bizim istediğimiz şartlara veya miktara göre yakıt bulmak mümkün olmuyordu. 75 dolardan yakıt temin eden firma belki de o gün Rusya’dan daha uygun fiyata yakıt buldu. Mersin Limanı’ndan yakıtın ülkeye gelmesi 8 saattir” yanıtını verdi.

Paşa, taşımacılıkta verilen ücrette mesafenin ve uzaklığın da önemli olduğuna dikkat çekti.

Paşa, “Taşımacılığı 75 dolara yapan önceki firma yakıtı nereden getiriyordu?” sorusuna karşılık da “Rusya’dan Plats (yakıtın güncel borsa fiyatı) + 75 dolar taşımacılık fiyatı ile Rusya’dan getiriyordu” şeklinde cevap verdi.

Cesurer: Arada korkunç fark var

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamada bulunan El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de aradaki farkın çok korkunç olduğunu söyleyerek, “24 bin metrik tonluk yakıtın sadece taşımacılığı 75 dolardan 35 milyon TL’lik bir rakama tekabül ediyor. Şu an temin edileceği söylenen 13 dolarda ise bu rakam 5,5 milyon TL ediyor. Arada uçurum var” dedi.

Aracılar çok para istiyor

Cesurer 13 dolar ile anlaşma sağlanan firma ile sözleşmenin imzalanmasının, 10 gün içinde de akaryakıtın temin edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Cesurer, ayrıca taşımacılıkta çok ciddi rakamların olduğunu ve bunun ciddi zararlara neden olduğunu söyleyerek, bu sorunun aracıların ortadan kaldırılarak, Kıb-Tek’in rafinerilerden direkt alım yapmasıyla çözüleceğini söyledi. Cesurer, “Aracılar milyon dolarlar yiyor” dedi.