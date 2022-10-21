2.5 milyar suç geliri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin banka hesaplarında toplanan paraları, kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2.5 milyar lirayı, Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer ettiği belirlendi. İçişleri Bakanı Soylu, "Bu operasyon nereden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı. Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2.5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Parayı, kripto hesaplarına gönderdiler

AA'da yer alan habere göre şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

2.5 milyar TL’lik para aktarıldı

Bu yolla 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2.5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi. Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Soylu: Ama daha bu başlangıç

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu operasyon nereden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı. Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2.5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç" ifadelerini kulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı’nın ardından gazetecilerin yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Ülkelerin bu tür suçlara karşı ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Dünyadaki en temel risklerden birisi de mali suçlar. Eğer Avrupa ve dünya mali suçlara yönelik ortak bir karar almazsa ülkelerin tek başına bununla mücadele etmesinde problemler yaşanacak. Yasa dışı bahis kanser gibi yayılmaktadır. Bu, suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir. Bu paraların dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

40 milyon dolarlık paraya el konuldu

Operasyonla ilgili detayları da paylaşan Bakan Soylu, “Türkiye bu konuda bütün kurumlarıyla hassas bir şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto para ile taşınmasını engellemek için çalışmaktadır. Avrupa ve bütün ülkelerin ortak bir akıllı bu süreci yönetmesi gerekir. Onlar kendi dertleri sebebiyle bu tehlikenin farkında değil. Biz her meselede olduğu gibi bu meselede de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte çok başarılı bir operasyonun altına imza attık. ’Bu operasyon nerden çıktı?’ Bu operasyon Kıbrıs’tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç” diye konuştu.