Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde çadır eylemi başlattı. Meclis’teki 50 vekile çağrıda da bulunan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “ emekçinin hakkını koruyun” dedi.

Sendika, sendikada örgütlü hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önündeki çadır eylemini sürdüreceğini açıkladı.

Kamu-İş, sendikada örgütlü hademeler ile birlikte, dün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde, ellerinde sendika bayrakları ve davullarla, “Adalet, hak”, “Biz köle değiliz” ve “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla toplandı. Eylemciler, ellerinde, “Toplu İş Sözleşmesi hakkımız. Yasal hakkımızı istiyoruz”, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ve “Yasaya aykırılığa son ver” yazılı pankartlar taşıdı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Meclis önündeki çadır eyleminde de basına açıklamalarda bulunarak, “Hükümet tarafından çalıştırılan hademelerin, sendikalı olmalarından dolayı işlerinden edilmeye çalışıldıklarını ve 50 gündür maaşlarının ödenmediğini” belirterek, Meclis önünde çadır eylemi başlattıklarını söyledi.

Meclis’teki 50 vekile çağrıda da bulunan Serdaroğlu, “50 milletvekili de görevlidir, seçilmiştirler, milletin vekilleridirler. Eğer bu iş yasalarını kaldırıyorlarsa, Grev ve Referandum, Toplu İş Sözleşmesi yasalarını kaldırıyorsa veyahut 50’si birden bunları reddediyorsa, oy birliği ile tüm yasaları feshetsinler ve hepsi de çıkıp bunu memlekete açıklasınlar. Yoksa oturmakla olmuyor bu işler, mücadele etmek lazım, emekçinin hakkını korumak lazım. Milletin vekilidirler. O yüzden bu görev, artık Yüce Meclis’teki vekillerin borcudur” dedi.

“Hükümet sendikalı olduğumuz için maaşlarımızı ödememekle bizi tehdit etmeye devam edecek” diyen Serdaroğlu, “Ama açız, aç ve onun için inşallah Meclis’te pişen bize de düşer. O pişen yemeklerden arada bir bu emekçiye de verin çünkü eve ekmek götürecek para yok” dedi.

