900 milyon alacak

Maliye Bakanlığı kamu harcamaları için bir kez daha borçlanmaya gidiyor. Bakanlığın kamu maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmaya gittiği belirtilirken, Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için” Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi” denildi.

Maliye böylelikle 2022 yılında 8’inci kez borçlanmaya gitmiş oldu.

İlk borçlanma Şubat’ta

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu.

Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı.

Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 30 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi.

Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi.

Maliye beşinci borçlanmayı 27 Nisan 2022 tarihinde yaptı ve 100 gün vadeyle 31 milyon TL borçlanmaya gitti.

Kamu ve özel bankalar 26 milyon TL teklif verdi.

Maliye altıncı borçlanmada 23 Haziran’da da 101 gün vadeyle 205 milyon TL borçlanma talebi ile Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesine çıktı.

Yedinci borçlanmada ise Maliye 28 Eylül 2022 tarihinde de KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı.