Kanıt dosyasına eklendi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, Savcı Ali Hidayet, Savcı Ali Hidayet, 14’üncü tanık olay yeri inceleme uzmanı Kevser Ulunay’ı dinletti. Ulunay duruşmada cinayetle ilgili icraatları anlatırken, topladığı kanıtları emare olarak sundu.

Ulunay’ın sunduğu emareler arasında Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın vücudundan çıkan mermi çekirdekleri, kan örnekleri, öldürüldükleri esnada Demirtaş’ın üzerindeki kıyafetler yer aldı. Ayrıca sanıklar Musa Çiçek ile Veysel Sare’nin Alsancak’ta gizlendiği evde elde edilen emareler de sunuldu.

Tanık polis, evde bulduğu 40,42 buçuk ve 43 numaralı 3 adet ayakkabıyı, banyoda poşete sarılı halde bulunan silahı, 11 adet mermi ile 4 adet balistik incelemede kullanılmış olan kovanları, 3 adet cep telefonunu, şemsiye, pet şişe, peçete gibi evde elde edilen kanıtları da sundu.

Olay gecesi olan 8 Şubat tarihinde Girne Turizm limanı yakınlarda bir otel civarında çöp kutusunda bulunan bir çift siyah eldiven de kanıt olarak dosyaya eklendi.

Teknik tanığın dinlenmesinin ardından duruşma 2 Kasım saat 11.30’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



