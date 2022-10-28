KKTC’yi tümüyle aydınlatabilir

Güney Kıbrıs’ta güneş enerjisiyle üretim miktarının günlük 550 megavata ulaştığı, ancak bunun da yetersiz olduğu açıklandı. KKTC’nin günlük enerji tüketimi ise 350 megavat civarında.

Güney Kıbrıs Enerji Kurulu (RAEK) Başkanı Andreas Pullikkas, RAEK’in 2021 yılıyla ilgili yıllık raporunu dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunması sırasında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin artık neredeyse sınırlarına ulaştığını, bunun yeniden planlandığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen enerjinin depolanması sistemiyle bunun güçlendirileceğini söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Pullikkas, Anastasiadis’e hitaben yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla üretimin sağlanması için, trafo merkezleri ve iletim hatlarının düzeylerinin yükseltilmesinin planlandığını da dile getirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam gücünün bugün 550 megavat olduğunu kaydeden gazete, RAEK Başkanı Pullikkas’ın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesine de atıfta bulunduğunu yazdı. Pullikkas, Avrupa’yla elektrik bağlantısının doğru yolda olduğunu söyledi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “bunun 2027 yılında hayata geçirildiği zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji konusundaki izolasyonuna son verecek ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa karşısındaki pozisyonunu güçlendirecek bir devrim olduğundan” söz ederken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında “İsrail’in büyük miktarlardaki yenilenebilir enerji kaynaklarının Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla değerlendirilmesinin, AB’nin Rusya’dan enerji konusunda bağımsız olmasına katkıda bulunacağını” dile getirdi.

Bu süre zarfında, Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin düzeyi yükseltilip, Yunanistan ve İsrail’le olan bağlantı tamamlanana kadar, iç piyasalarının Ukrayna savaşının sonuçlarına karşı savunmasız kalmaya devam edeceğini de yazan gazete, RAEK Başkanının bunu “doğal gaz krizi” olarak nitelendirdiğini ekledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, yüksek maliyete rağmen, Güney Kıbrıs’taki fiyat politikasının Avrupa'daki başka devletlerden iyi olduğunu söyledi ve akaryakıttaki verginin düşürülmesiyle ilgili hükümet kararına atıfta bulundu.