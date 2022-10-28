Ekonomide payı büyük

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 2022’e katıldı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getiriyor.

Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin eski günlerine döndüğünü söyledi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupa’daki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti.

Ataoğlu konuşmasında, Kuzey Kıbrıs’ın yıllık döviz gelirlerinin yarısından fazlasının turizmden elde edildiğini düşündükleri zaman turizmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en önde gelen lokomotif sektör olduğu gerçeğin net olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın coğrafyada bulunan bir buçuk milyar kadar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerine değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olan bu kitleye kapımız her zaman açıktır. Ülkemizde şu an 30 bine yakın yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda yeni turizm bölgeleri açarak yeni yatırımların önünü açacağız.” ifadelerini kullandı.

KKTC, Dünya Turizm Fuarı’nda temsil edilecek

Bu arada KKTC, ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’nda temsil edilecek.

Bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Londra’nın Docklands bölgesi Excel Fuar alanında yer alacak fuarda, KKTC, 159.5 metrekare stand alanı içerisinde modern bir konsept üzerinde, ülke güzelliklerini yansıtan görseller kullanılarak tanıtılacak.

Tanıtım standında ziyaretçilere Türk kahvesi ve sıcak içecekler ikram edilecek.

