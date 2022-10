Bakanlık ‘her hafta bir köyde’

İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaresi’nin ‘her hafta bir köyde olacağız’ sloganıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Aşağı Bostancı’da kırsal kesim arsalarındaki asfalt döküm işlemleri başladı.

Asfalt döküm açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınlar, bölge muhtarları ve bölge halkı katıldı.

Törende konuşan, Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, geçmişten gelen biriken sorunlar, çözüm bekleyen konular ve ihtiyaç olan yasalarla ilgili çalışmalar başlattığını kaydederek, kırsal kesim arsası altyapılarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Üstel, çalışmaların ülkenin her noktasında devam edeceğini, amaçlarının gençlerin ülkelerine sahip çıkıp yaşadıkları topraklara kök salması ve bu ülkede yaşamlarını devam ettirmelerinin sağlanması olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlere de değinen Üstel, 18 belediye ile seçime gidileceğini ve bu seçimlerin ülke, anavatan Türkiye ve ulusal dava çok önemli olduğunu söyledi.

Öztürkler: İnsanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz

Bakan Ziya Öztürkler de her hafta farklı bir köyde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Öztürkler şunları ifade etti:

“Geçen hafta Mevlevi’de söylediğimiz, söz verdiğimiz gibi Bostancı’da bazısı 15 yıl, bazısı 21 yıldır asfalt yol bekleyen kırsal kesim hak sahiplerinin özlemini çektikleri yolların dökümü başlamıştır.

Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz asfalt yol altyapı çalışmalarımızın Aşağı Bostancı ayağının en kısa sürede tamamlanması ve buralarda evlerini, yuvalarını kuracak insanlarımızın yüzünün gülmesi bizler için en büyük mutluluktur.

Daha önce açıkladığımız gibi her hafta farklı bir bölgemizde başlattığımız altyapı çalışmalarını yerinde görüp, hızlıca tamamlanması için takipte olacağız.

Bu topraklara, insanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendi bölgelerinde yuvalarını kurmaları, kök salmaları için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”