Gramı 600 liraya satıldı

Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri uyuşturucu maddeleri Gönyeli’deki evlerinde pazarladıkları ortaya çıkan Nijerya uyruklu Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanıklar 18’er ay hapse mahkum edilirken, kararda uyuşturucu satmalarının haklarında ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh’in Gönyeli’deki evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgi alındığı belirtildi. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 8 paket halinde 8 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiği anımsatıldı. Tutuklanan sanıkların, 12 Mayıs 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan 12 bin 500 liraya 40 gram uyuşturucu aldıklarının belirlendiği ifade edildi. Sanıkların uyuşturucunun gramını 600 TL karşılığında sattıkları kaydedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Başkan Aksun, sanıkların öğrenci statüsünde ülkemize geldiğini ve illegal bulundukları süreçte eğitimlerine devam etmeyip, uyuşturucu satışlı için hazırlık yaparken yakalanmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.