Bu kadar kolay mı?

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Elektrik Santraline tonu 75 dolardan yakıt temin edilirken, 13 dolar üzerinden teklif vererek ihaleyi kazanan Hayati Özok firmasının ‘taahhütleri yerine getiremeyeceğiz’ diyerek geri çekildiği açıklandı.

Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, ilgili firmanın bir milyon dolarlık teminatı yatırmadığını belirterek “Yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

Teknecik depolarında 12 günlük yakıt kaldığını belirten Paşa, başka alternatifler üzerinde durduklarını belirtirken, yeni bir ihale fiyaskosu nedeniyle ülkenin karanlıkta kalmasından endişe ediliyor.

Yakıtta çıkmaz sokak

Kıb-Tek’e yakıt temini iyice çıkmaza girdi. Geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında açılan ancak çeşitli nedenlerden dolayı iki kez iptal edilen yakıt ihalesiyle ilgili geçtiğimiz hafta bir sonuca varıldı. Başbakan Ünal Üstel, Hayati Özok firmasının 13 dolara yakıt getireceğini açıklayarak, krizin çözüldüğünü söyledi.

Ancak bir hafta geçtikten sonra yeni bir kriz çıktı ve Hayati Özok firması geri adım attı. 13 dolar üzerinden teklif vererek ihaleyi kazanan Hayati Özok firmasının ‘taahhütleri yerine getiremeyeceğiz’ diyerek geri çekildiği açıklandı. Teknecik Elektrik Santralinde 12 günlük yakıt kalırken, gözler verilecek atılacak adıma çevrildi.

Tedarikten çekildi, teminat da yatırmadı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, firmanın önceki akşam şirketin avukatlarıyla yazılı bir bildirim yaparak tedarik işinden çekildiklerini bildirdiklerini söyledi. Paşa, sözleşmenin ilgili firma ile imzalandığını ve sözleşme tahtında yasal haklarını kullanacaklarını da söyledi.

Paşa, ilgili şirketten bir milyon dolar teminatın da alınmadığını kaydetti. Teknecik depolarında 12 günlük yakıt olduğunu kaldığını ifade eden Paşa, “İlgili arkadaşlarla toplantılarımız sürüyor, ülkeyi karanlıkta bırakmayacağız” dedi. Paşa, İç Kale firmasının yakıtla hazırda beklediği iddialarına yönelik ise “Benim bundan haberim yok” cevabını verdi. İç Kale’nin seçenekler arasında olup olmadığı konusunda ise Paşa, “Şu an için böyle bir seçenek yok” açıklamasında bulundu. Paşa, en düşük teklifi veren firmanın da çekildiğine dair iddialara yönelik de “Bu yeni değil, zaten daha önceden çekilmişti” dedi.