Can Ay’dan erken veda

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetti. Kazada 21 yaşındaki Alican Akcan isimli şahıs da yaralandı. Ay ile Akcan’ın Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 23.10 sıralarında Lefkoşa-Girne çevre yolunda meydana geldi. Yönetimindeki PJ 938 plakalı araç ile seyreden Can Ay, çevre yolunda bulunan çembere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki beton duvara çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Can Ay hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Alican Akcan hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akcan tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi olay yerinde detaylı inceleme yaptı.