Polis başardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu’nda, güney ile kuzey arasında insan kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıkan Shuayb Abdülkadir Kasım ile Anwer Ahmet Hassan, uzun süren takip sonucu yakalandı. Polisin ilk olarak tespit ettiği Shuayb Abdülkadir Kasım’ın, insan kaçakçılığını Anwer Ahmet Hassan’ın talimatı ile yaptığını ve Lefkoşa’dan kendisine atılan konuma kaçak kişileri getirdiğini itiraf ettiği belirtildi. İfade üzerine Anwer Ahmet Hassan da gözaltına alınırken, suçunu itiraf etti. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Muhammet Göztaş, Beyarmudu bölgesinden Güney Kıbrıs’a insan kaçırdıkları belirlenen Shuayb Abdülkadir Kasım’ın 26 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının, birçok kez Anwer Ahmet Hassan’ın talimatıyla, konum attığı bölgeye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmek üzere yabancı uyruklu şahısları getirdiğini itiraf ettiğini bildirdi. Anwer Ahmet Hassan’ın da aynı gün tespit edildiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, birer gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.